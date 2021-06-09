В Улан-Удэ выровняли дорожные покрытия на 150 улицах

В городе насчитывается 67 тысяч частных домов, к которым нужно провести асфальт

В столице Бурятии ежедневно в рабочие дни с 16 марта выполняется грейдирование и отсыпка дорожного полотна с неусовершенствованным покрытием. Грейдирование производится по плановому графику, а также по запросам районных администраций.

- На сегодня отгрейдировано 150 улиц, в т.ч. в Октябрьском районе - 57 улиц, в Железнодорожном районе – 48 улиц, в Советском районе – 45 улиц. Отсыпка щебнем и щебеночно-песчаной смесью выполнена на 33 улицах, – сообщили в Комитете городского хозяйства.

В июне были выполнены работы по ул. Цивилева, Путиловская, Загустайская, Магистральная, Бийская, Ченкирова, Папанина, Независимая, Измайловская, Артёма, Фортуны, в 126 мкр, в мкр. Энергетик.

Грейдирование дорог – это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием, которые связывают небольшие населенные пункты, дачные поселки с автомобильными трассами. Созданы такие дороги из щебня и песка, которые послойно уложены и утрамбованы на земляном полотне. Выравниваются эти слои грейдерами - самоходными землеройно-транспортная техника с ножевым рабочим органом.

Кроме того, Улан-Удэ за прошедшие десятилетия сильно прирос в территории за счет увеличения количества и площади микрорайонов, поселков, ДНТ в черте города.

- На сегодня городская агломерация насчитывает более 67 тысяч частных домов. Провести к ним асфальтовое покрытие требует больших финансовых вложений, но ежегодно строятся километры новых асфальтовых дорог, а пока временным решением является постоянное грейдирование улиц Комбинатом по благоустройству, подведомственным учреждением комитета городского хозяйства, - сообщили в ведомстве.

Помимо этого, сотрудники Комбината по благоустройству принимали участие в мероприятиях по недопущению затопления СНТ «Современник». Здесь спецтехника комбината произвела отсыпку ул. Кипрейной, чтобы вода не подошла к жилым домам.

фото: КГХ