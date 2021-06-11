В Улан-Удэ неадекватный водитель удивил сотрудников ГИБДД

Автомобиль стоял на светофоре, а затем внезапно поехал по тротуару (видео)





В Улан-Удэ в объектив дорожной камеры ГИБДД попали выходящие за рамки разумного действия водителя автомобиля «Ниссан Альмера». Ожидая разрешающий сигнал светофора, в какой-то момент водитель решил выехать за стоп-линию, а затем, в нарушение ПДД, продолжил движение по тротуару.









В ГИБДД напомнили, что движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам влечёт штраф в размере 2000 рублей. За невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой, при запрещающем сигнале светофора - штраф 800 рублей.Всего с начала года камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано свыше 142 тысяч нарушений ПДД. Самые распространенные из них это превышение скорости (115 тысяч фактов), непредоставление преимущества в движении пешеходам (6400) и проезд на запрещающий сигнал светофора (6100).Фото и видео: ГИБДД Бурятии