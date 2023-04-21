Тхэквондисты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве России

Недавно прошел чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Соревнования принесли сборной Республики Бурятия 8 наград: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.



«В очередной раз свое превосходство доказал заслуженный мастер спорта России Александр Бодров. Это его восьмая по счету победа на чемпионате. Награду он завоевал в личном спарринге в весовой категории до 64 кг. Серебряным призером чемпионата стала мастер спорта России Ангелина Пищалкина»,

- сообщают в Минспорта Бурятии.



Бронзовыми наградами свои копилки медалей пополнили Данил Заборских, Иван Николаев и Надежда Балдунникова. Кроме того, показали себя и юные спортсмены – тхэквондисты от 14 до 17 лет взяли "золото" и "бронзу".



отметим, в конце августа спортсмены из Бурятии вновь выступят в составе сборной страны. Чемпионат и первенство мира пройдут в Казахстане.





Фото: Минспорта РБ



