Спорт 21.04.2023 в 18:21

Тхэквондисты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве России

Состязания проходили в Самаре
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Текст: Евгения Гармаева
Тхэквондисты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве России

Недавно прошел чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Соревнования принесли сборной Республики Бурятия 8 наград: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

«В очередной раз свое превосходство доказал заслуженный мастер спорта России Александр Бодров. Это его восьмая по счету победа на чемпионате. Награду он завоевал в личном спарринге в весовой категории до 64 кг. Серебряным призером чемпионата стала мастер спорта России Ангелина Пищалкина»,

- сообщают в Минспорта Бурятии.
Бронзовыми наградами свои копилки медалей пополнили Данил Заборских, Иван Николаев и Надежда Балдунникова. Кроме того, показали себя и юные спортсмены – тхэквондисты от 14 до 17 лет взяли "золото" и "бронзу". 

отметим, в конце августа спортсмены из Бурятии вновь выступят в составе сборной страны. Чемпионат и первенство мира пройдут в Казахстане.



Фото: Минспорта РБ

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