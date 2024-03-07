Спорт 07.03.2024 в 15:20
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе
На турнир приедут спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
Текст: Андрей Константинов
8 марта в 12:00 в региональном центре единоборств «Патриот» состоится открытие традиционного всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Почетного гражданина Улан-Удэ, Героя Советского Союза, генерал-майора И.В. Балдынова.
В соревнованиях примут участие юноши 2007-2009 г.р. в весовых категориях 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг. На турнир приедут спортсмены из Иркутской области и Забайкальского края. Бурятию представят борцы из районов республики и Улан-Удэ, сообщили в мэрии города.
Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Возрастное ограничение соревнований: 6+
В соревнованиях примут участие юноши 2007-2009 г.р. в весовых категориях 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг. На турнир приедут спортсмены из Иркутской области и Забайкальского края. Бурятию представят борцы из районов республики и Улан-Удэ, сообщили в мэрии города.
Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
Возрастное ограничение соревнований: 6+
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