Спорт 21.03.2024 в 18:09

В Улан-Удэ пройдет турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев»

Открытие турнира состоится 23 марта

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев»

23 марта в Улан-Удэ состоится XXXI межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев» (возрастное ограничение 0+), посвященный 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- В турнире примут участие 28 сильнейших юношеских команд города Улан-Удэ, сборные команды сельских районов республики, чемпионы и призеры первенства Республики Бурятия среди школ, техникумов и колледжей, команды из Республики Тыва и Республики Саха Якутия, - сообщили в минспорта РБ.

Межрегиональный турнир «Памяти воинов-афганцев» был организован в 1990 году участником боевых действий в Афганистане Эрдэни Доржиевым. Турнир был посвящен памяти его друга, воина-афганца Юрия Городецкого.

Открытие турнира состоится 23 марта в 10:00 в МУП «КСК», пр-т Строителей, д. 72.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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