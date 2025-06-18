Ветераны СВО из Бурятии примут участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу сидя

С 19 по 23 июня в Москве пройдут Всероссийские соревнования среди ветеранов СВО «Кубок по волейболу сидя «Герои нашего времени» (возрастное ограничение 12+).

В соревнованиях примут участие 15 команд – призёры межрегиональных Кубков Защитников Отечества сезона 2023–2024 годов, обладатели 1 и 2 мест отборочного турнира по волейболу сидя среди команд Сибирского федерального округа, а также команда г. Москвы.

- Республику Бурятию представляют 9 участников СВО — спортсмены Республиканской спортивно-адаптивной школы под руководством тренера Олега Тонкопрядченко и директора школы Буянто Цыренжапова. Пожелаем нашей команде достойно представить республику на соревнованиях! - сообщили в минспорта Бурятии.

По итогам успешного выступления наших спортсменов на Кубке России в апреле 2025 года восьми ребятам присвоен спортивный разряд кандидатов в мастера спорта.

Возрастное ограничение 12+

Фото: минспорт РБ