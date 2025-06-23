Республиканский праздник Сурхарбаан-2025 пройдет на двух площадках в Улан-Удэ

В этом году мероприятия республиканского Сурхарбаана пройдут в два дня 27 и 28 июня на двух разных площадках (возрастное ограничение 6+). Главная роль в проведении Сурхарбаана отведена Этнографическому музею.

Конные скачки (мори урилдаан) пройдут на ипподроме в Улан-Удэ 27 июня, 13.00. (возрастное ограничение 6+). Ожидается десять забегов на различные дистанции. Программа на ипподроме также будет дополнена и другими мероприятиями.

К примеру, можно будет увидеть соревнование по поднятию ловчего шеста. Интерес вызывает также национальное троеборье, когда каждый участник должен показать свое мастерство во всех трех традиционных бурятских видах спорта.

28 июня в Этнографическом музее основные спортивные соревнования стартуют в 10.00 (6+). Свои лучшие номера покажут творческие коллективы из разных районов Бурятии. Пройдет гончарная выставка, мастер-классы и другие мероприятия. Силами предприятий общепита также будет организовано обслуживание посетителей Сурхарбаана-2025.

Вечером пройдут финалы по различным видам спорта и награждение.

В 20.00 начнется большой вечерний концерт (6+). Большим гостем станет красноярский ансамбль танца имени М С. Голенко, его приезд финансирует Росконцерт. «Это подарок от России», - тепло отмечает министр культуры республики Соелма Дагаева. Ансамбль даст 40-минутный концерт. Приедут около ста человек.

Соелма Дагаева, которая однажды побывала на концерте ансамбля, высоко оценила уровень творческого коллектива. Мероприятия республиканского Сурхарбаана привлекут тысячи людей.

В связи с этим всех, кто планирует посетить праздник, просят меньше использовать личный транспорт. До Этнографического музея обещают запустить бесплатные автобусы для подвоза. Предполагается, что народный праздник может посетить до 10 тысяч зрителей.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один