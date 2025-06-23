Спорт 23.06.2025 в 12:34

Республиканский праздник Сурхарбаан-2025 пройдет на двух площадках в Улан-Удэ

Ими станут Этнографический музей и ипподром
A- A+
Текст: Иван Иванов
Республиканский праздник Сурхарбаан-2025 пройдет на двух площадках в Улан-Удэ

В этом году мероприятия республиканского Сурхарбаана пройдут в два дня 27 и 28 июня на двух разных площадках (возрастное ограничение 6+). Главная роль в проведении Сурхарбаана отведена Этнографическому музею.

Конные скачки (мори урилдаан) пройдут на ипподроме в Улан-Удэ 27 июня, 13.00. (возрастное ограничение 6+). Ожидается десять забегов на различные дистанции. Программа на ипподроме также будет дополнена и другими мероприятиями.

К примеру, можно будет увидеть соревнование по поднятию ловчего шеста. Интерес вызывает также национальное троеборье, когда каждый участник должен показать свое мастерство во всех трех традиционных бурятских видах спорта.

28 июня в Этнографическом музее основные спортивные соревнования стартуют в 10.00 (6+). Свои лучшие номера покажут творческие коллективы из разных районов Бурятии. Пройдет гончарная выставка, мастер-классы и другие мероприятия. Силами предприятий общепита также будет организовано обслуживание посетителей Сурхарбаана-2025.

Вечером пройдут финалы по различным видам спорта и награждение.

В 20.00 начнется большой вечерний концерт (6+). Большим гостем станет красноярский ансамбль танца имени М С. Голенко, его приезд финансирует Росконцерт. «Это подарок от России», - тепло отмечает министр культуры республики Соелма Дагаева. Ансамбль даст 40-минутный концерт. Приедут около ста человек.

Соелма Дагаева, которая однажды побывала на концерте ансамбля, высоко оценила уровень творческого коллектива. Мероприятия республиканского Сурхарбаана привлекут тысячи людей.

В связи с этим всех, кто планирует посетить праздник, просят меньше использовать личный транспорт. До Этнографического музея обещают запустить бесплатные автобусы для подвоза. Предполагается, что народный праздник может посетить до 10 тысяч зрителей.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

 

Теги
сурхарбан улан-удэ

Все новости

В столице Бурятии следят за собаками и уборкой дворов
23.06.2025 в 13:29
Двое подростков перевернулись на иномарке в селе Бурятии
23.06.2025 в 13:16
По вине тяжеловоза-грузовика в Бурятии произошло массовое ДТП
23.06.2025 в 12:42
Республиканский праздник Сурхарбаан-2025 пройдет на двух площадках в Улан-Удэ
23.06.2025 в 12:34
Ночью на дороге Бурятии насмерть сбили пешехода
23.06.2025 в 12:14
Бурятия провалилась в российском рейтинге по организации ЕГЭ
23.06.2025 в 11:43
Трехлетнего ребенка в Бурятии оставили дома одного с бойцовской собакой
23.06.2025 в 11:34
Житель Улан-Удэ пошел к речке помыться и не вернулся
23.06.2025 в 11:31
Бурятия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
23.06.2025 в 11:20
За выброс мусора в Улан-Удэ нарушителей оштрафовали на 15 тысяч рублей
23.06.2025 в 11:10
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Спортсменка из Бурятии стала бронзовым призером на Кубке России по дартсу
В соревнованиях приняло участие 40 спортсменов из 8 регионов страны
19.06.2025 в 11:17
Ветераны СВО из Бурятии примут участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу сидя
Соревнования пройдут с 19 по 23 июня в Москве
18.06.2025 в 16:00
В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии
С 19 по 22 июня в столице Бурятии пройдут международные соревнования по спортивному метанию ножа
16.06.2025 в 17:45
Спортсмены из Бурятии ярко выступили на чемпионате России по гиревому спорту
Чемпионат проходил с 13 по 15 июня в Казани
16.06.2025 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru