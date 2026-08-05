Спорт 05.08.2026 в 11:06

Сборная Бурятии завоевала 9 медалей кубка России по стрельбе из лука

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге
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Текст: Карина Перова
Сборная Бурятии завоевала 9 медалей кубка России по стрельбе из лука
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 31 июля по 4 августа в Санкт-Петербурге проходил кубок России по стрельбе из лука, собравший более 300 участников. Спортсмены сборной Бурятии показали отличную подготовку, завоевав девять медалей в дисциплинах «классический лук» и «блочный лук».

Так, в личном первенстве среди мужчин (классический лук) первое место завоевал Алдар Цыбикжапов, а третьим стал Эрдэм Цыдыпов. В блочном луке «серебро» завоевал Сергей Шенхоров, а «бронзу» – Бато Ангархаев. Среди женщин (классический лук) чемпионкой стала Инна Степанова, а Кристина Елшина стала третьей.

В командном первенстве (классический лук) мужчины завоевали «бронзу» (Алдар Цыбикжапов, Савелий Шатаев, Санжэ Цыдыпов), а в блочном луке – стали чемпионами (Сергей Шенхоров, Бато Ангархаев, Руслан Серебряков).

Также чемпионками в классическом луке стали женщины (Инна Степанова, Эржэна Очирова, Светлана Гомбоева).

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стрельба из лука

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 августа

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