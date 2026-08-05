В Бурятии появился судья первой категории по конному спорту. Приказом министерства спорта республики № 186 от 15 июля категорию присвоили Виктории Абросимовой.

Подчеркивается, что это важное событие не только для самой Виктории, но и для всего регионального спортивного сообщества.

«Появление квалифицированных судей такого уровня – серьезный шаг к повышению престижа соревнований на местном уровне и строгому соблюдению всероссийских стандартов Федерации конного спорта России», - прокомментировали в Федерации конного спорта Бурятии.