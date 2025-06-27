Сегодня в Улан-Удэ открылся главный республиканский праздник- Наадан Сурхарбаан

Сегодня на Республиканском ипподроме торжественно дали старт главному национальному празднику лета — Наадан-Сурхарбаан (возрастное ограничение 6+).

На ипподроме проходят конные скачки «Мори урилдаан» и соревнования по национальному троеборью «Эрын гурбан наадан». А в Этнографическом музее народов Забайкалья - соревнования по разбиванию хребтовой кости и стрельбе по сурам.

- Искренне желаю, чтобы каждый из вас почувствовал силу традиций, пришёл на праздник с семьёй, с детьми, поддержал наших спортсменов и проникся духом Наадан-Сурхарбаан. Ведь именно через такие события мы укрепляем связь поколений. Завтра приглашаю всех в Этнографический музей народов Забайкалья, где с 10:00 продолжатся соревнования по национальным видам спорта. А с 18:00 состоится торжественный парад открытия, - пригласил всех жителей Бурятии на праздник министр спорта РБ Иван Козырев.

Возрастное ограничение 6+

Фото: телеграм-канал министра спорта РБ Ивана Козырева