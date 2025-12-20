Спортсмены Бурятии оказались в центре международного скандала

Президент федерации софт-волейбола Александр Григорьев на целый год отстранил за «неспортивное поведение» игрока команды «Барас» Баирмунко Базарова. Однако спортсмены называют это решение местью. Ведь незадолго до этого между ними разгорелся конфликт. Причиной стали организационные неурядицы во время поездки в Монголию.В 2019 году отправной точкой для развития софт-волейбола в нашей республике стало знакомство бурятских спортсменов с этой дисциплиной на международной спартакиаде в Монголии. Концепция игры, основанная на более мягких условиях (меньший размер площадки, более легкий мяч), была воспринята положительно, поскольку идеально отвечала потребностям старших возрастных групп. 23 сентября того же года состоялась первая тренировка, ознаменовавшая начало развития нового для республики направления.Несмотря на отсутствие спортивной федерации, движение продолжало набирать популярность. Первым крупным мероприятием стал чемпионат Республики Бурятия по софт-волейболу среди ветеранов, посвященный 90-летию сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. В 2021 году на площадку вышли четыре команды: «Теплосила», «Салютэм», «Сакура» и «БГСХА». Событие доказало востребованность дисциплины и сформировало костяк первопроходцев.В 2023 году важным этапом стал выход на новый уровень - международную арену. В Улан-Баторе (Монголия) состоялся турнир «Кубок дружбы», посвященный 100-летию образования Республики Бурятия.- Наши спортсмены успешно выступили на соревнованиях и заняли третье место, подтвердив рост мастерства и укрепив связи между двумя государствами, - делится историей становления софт-волейбола капитан команды «Барас» Людмила Будаева. - В Улан-Удэ же, насколько я знаю, в феврале этого года состоялся локальный чемпионат среди пенсионеров Октябрьского района. Победители получили денежные призы, а все участники - поощрительные подарки. На протяжении последних лет проводилось много турниров. «Осенний марафон», например, объединил почти два десятка команд и практически сотню спортсменов в четырех возрастных группах.Однако свои позиции как популярная форма физической активности для представителей старшего поколения софт-волейболу удалось укрепить лишь в 2025 году. Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) подтверждает, что региональная общественная организация «Федерация софт-волейбола Республики Бурятия» зарегистрирована совсем недавно – 2 декабря. То есть спустя шесть лет после знакомства наших спортсменов с этой дисциплиной на международной спартакиаде в Монголии.История развития любого нового вида спорта редко обходится без внутренних перипетий и неожиданных поворотов. В Бурятии путь становления софт-волейбола не стал исключением.- Наши спортсмены всегда были открыты для разных форматов: мы играем и в классический волейбол, и в миниволей, и в софт-волейбол. Последняя дисциплина нам особенно нравится, даже решили создать свою федерацию, - рассказывает Людмила Будаева. - Еще в прошлом году сформировали учредительский состав, провели голосование, выбрали достойного человека, который мог бы ее возглавить, но с бумагами произошла заминка, и вместо утвержденного человека руководителем объявили другого - предпринимателя.Президентом РОО «Федерация софт-волейбола Республики Бурятия» стал Александр Григорьев.- Мы пребывали в шоке, когда узнали о его назначении, ведь у нас уже был свой кандидат, - отмечает капитан команды. - Нам объяснили, что президиум имеет право собраться и выбрать кого-то другого. Мы подумали и решили: ладно, пусть будет, как есть. Предприниматель – это же хорошо, значит, скорее всего, будет проводиться больше турниров и, возможно, выездных соревнований. А если помощь какая нужна - поддержим.По рассказам членов спортивной команды, все шло хорошо, первые турниры проходили нормально. Взаимоотношения постепенно выстраивались, пока их гармония не пошатнулась во время поездки в Монголию.Цепочка раздора между спортсменами и главой федерации начала закручиваться вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса - поиска автобуса.- Александр Григорьев, будучи президентом, взялся организовать нашу поездку, но грамотно спланировать ее так и не смог, - считают представители команды «Барас». - У Баирмунко Базарова, нашего игрока, был знакомый водитель, который как раз занимался туристическими перевозками. Мы предварительно все обсудили, но из-за технических передвижек договоренности пришлось отменить. Чуть позже выяснились, что у президента не получается найти нам автобус. Тогда Баирмунко вновь вышел на своего водителя, и они договорились по новой.Незадолго до выезда за рубеж некоторые игроки стали отказываться от участия в соревнованиях по софт-волейболу, сославшись на то, что они будут проходить посреди рабочей недели (2 - 3 октября).- Многие спортсмены работают, и у них нет возможности отпроситься на несколько дней в Монголию, - подтверждают члены команды «Барас». – Баирмунко параллельно с, так сказать, уменьшением количества игроков все время был на связи с водителем автобуса. Тот сказал, что раз уж большинство человек отказалось ехать, то повезет нас вместе с туристами, чтобы совсем уж не понести убытки. Нас этот вариант устроил.К понедельнику осталась лишь дюжина игроков. Изначально же должно ехать не менее 20.- Григорьев, узнав об этом, поручил отменить договоренности с водителем автобуса и предложил поехать на двух машинах. Мы, разумеется, были крайне возмущены, ведь уже все решили. Человек ради нас взял туристов, готов везти. Ситуация начала накаляться, - говорит Людмила Будаева. - Во временном чате, созданном перед поездкой, произошел конфликт. «Кидать» человека в последний момент – это неправильно, некрасиво. Путем голосования мы все решили, что поедем, как договаривались, на автобусе. Инцидент был исчерпан. Президент даже извинился перед Баирмунко при всех, когда мы трапезничали в придорожном кафе.Руководитель федерации софт-волейбола, правда, запомнил тот день по-другому.- Я должен был найти бесплатный транспорт, но не получилось. Министерство спорта отказало, не смогло поддержать. Базаров сам вызвался, сказал, что у него друг руководит туристической компанией и у того есть автобус. В качестве альтернативного варианта мы могли поехать на своих машинах или на микроавтобусе. Туда и обратно на автобусе стоит 7 тыс. рублей, когда вас 26 человек - нормально. Но количество игроков сократилось, осталось всего 12. Из-за этого цена выросла до 9 тыс. рублей. То есть стала уже существенной. Поэтому я предложил более экономные варианты. Баирмунко начал со мной ругаться… Стоимость поездки по итогу снизилась, мы согласились, поехали вместе. После этого в отношении меня и моего товарища спортсмен стал вести себя безобразно: ухмылки, издевки, - делится с нашим изданием своим видением ситуации Александр Григорьев.Незначительные распри, казалось, остались далеко позади. В Улан-Батор спортсмены приехали заряженными на результат. Однако организационные трудности не заставили себя ждать и, по заявлению участников, продолжились с новой силой.- Щекотливый вопрос размещения возник еще до поездки. Григорьев настаивал на заселении в гостиницу, которая находилась неподалеку от спортивного комплекса, что казалось логичным с точки зрения удобства. Водитель же автобуса предложил нам разместиться в другой, знакомой ему гостинице, куда он обычно привозит туристов. Мы сомневались, но в итоге решили, что мы, как одна команда, будем жить там, где предложил Александр Григорьев, - рассказывает капитан «Бараса». - Прибыв туда ранним утром после долгой и утомительной дороги, мы столкнулись с жесткой реальностью: заселиться можно было только с обеда. Ситуацию усугубило предложение разместить всю нашу команду «на подождать» в одном номере. Такой вариант, естественно, никого не устроил.По итогу спортсмены прибегли к альтернативному варианту - поехали в гостиницу, которую изначально советовал их водитель.- Только собрались отъезжать, как вдруг наш президент и его заместитель без объяснений куда-то ушли, - говорит Людмила Будаева. - Еще вчера, казалось, все разногласия были улажены, а теперь в воздухе снова повисло тяжелое напряжение.Руководитель федерации софт-волейбола не отрицает, что отдал свое предпочтение гостинице с ожиданием.- Монгольская делегация подготовила несколько вариантов и предложила нам их. На том, что жить нужно именно неподалеку от спорткомплекса, никто не настаивал. Игроки сами не захотели ждать до обеда, поехали в гостиницу, которую предложил друг Базарова. Я остался, мне было неудобно перед организаторами. Представляете, люди пораньше встали, встретили нас, а мы приехали и - «это нам не нравится, то нам не нравится» - развернулись и уехали. Поэтому я вместе со своим коллегой остался, - объясняет свою точку зрения Григорьев.Основное событие - мандатная комиссия - по словам спортсменов, было запланировано на этот же день (1 октября).- Во время мандатной комиссии решаются все организационные вопросы: окончательный состав команды, составление сетки, расписания игр и прочее, - объясняет Людмила Будаева. - Без прохождения комиссии участие в соревнованиях, стартующих уже в четверг, оказалось бы под очень большим вопросом.Баирмунко, Людмила, Александр и его заместитель отправились на прохождение комиссии в спорткомплекс. Остальных игроков «тащить» за собой не стали. И правильно сделали, потому что на месте их ждал весьма неприятный сюрприз. Выяснилось, что комиссия состоялась днем ранее.Возмущение игроков, естественно, вылилось в вопросы к Григорьеву.- Как лицо, ответственное за связь с организаторами, он должен был владеть точной информацией о времени проведения мандатной комиссии и предупредить коллектив. На прямые вопросы: «Как так, ты же президент, почему не выяснил и не сообщил», внятного ответа он так и не дал. Мы столкнулись с очередным проявлением некомпетентности, - констатируют члены команды «Барас».- Что касается проведения мандатной комиссии, то конкретно этот вопрос нужно задавать монгольским организаторам. Нам сказали подойти в тот день, мы подошли. А то, что они решили провести комиссию днем ранее и нас об этом не предупредили, ну… В этом своей вины я не вижу, - комментирует ситуацию нашему изданию президент РОО «ФСВРБ».Спортсменов Бурятии все-таки допустили до соревнований. Игры назначили на четверг. Согласно рассказу капитана, они прошли достаточно хорошо. Единственный нюанс - прогадали с возрастом игрока, из-за чего команде, несмотря на победу, засчитали техническое поражение.Руководитель федерации, однако, настаивает на том, что команду с турнира сняли.- Не хватало игрока, они попросили монгольского спортсмена за них поиграть, а он оказался моложе нужного возраста. Об этом узнала монгольская команда, которая им проиграла, и главный судья снял наших с соревнований. Дальше они уже не играли.В Улан-Удэ, уже по приезде, капитан команды узнала о том, что одного из ее игроков отстранили от участия в соревнованиях на целый год. Выбор оргкомитета пал на Базарова.«Президиум федерации, рассмотрев информацию о неспортивном поведении Баирмунко Базарова, за нарушение раздела VII Регламента ФСВРБ принял решение отстранить его от всех соревнований, организуемых ФСВРБ, с 10 ноября 2025 года по 11 ноября 2026 года», - говорится в протоколе РОО «Федерация софт-волейбола Республики Бурятия», подписанном тремя членами президиума и председателем - депутатом Народного Хурала Виталием Лыгденовым.- Подпись Виталия Николаевича вызвала особое разочарование. С Баирмунко они знакомы еще со студенчества. На вопросы, почему он поддержал это решение, депутат при личной встрече с нашей командой объяснил, что не мог поступить иначе, - утверждает Людмила Будаева. - Григорьев, по его словам, месяц «обивал все пороги», добиваясь подписи.Инициативного софт-волейболиста, согласно протоколу-решению, в том числе «выкинули» за неспортивное поведение (неуважительное обращение, оскорбительные выражения и жесты, пререкания и т. п.) по отношению к представителям ФСВРБ, к соперникам и членам команд на турнире в Монголии. Базаров также нарушил правила соревнований, установленные положением на турнире, в результате чего его команда была дисквалифицирована, а российская делегация скомпрометирована.- Федерация считает, что я также нарушил этические нормы, предусмотренные регламентом, - добавляет во время встречи с журналистом Баирмунко.Будаева, представляющая интересы игроков, напомнила, что существуют определенные процедуры. Например, чтобы отстранить спортсмена от участия в соревнованиях, необходимо провести заседание комиссии с его присутствием, предъявлением претензий и правом на защиту. Однако, по ее словам, ничего из перечисленного не сделано.- Федерация приняла решение в одностороннем порядке, - констатирует капитан команды «Барас». - Все, что описано в документе, мы расцениваем как клевету. Благодаря Базарову команда смогла комфортно добраться до места проведения соревнований и заселиться в гостиницу ранним утром. Во время турнира он помогал ориентироваться другим коллективам, взял на себя решение текущих задач. Стал фактически связующим звеном между российской и монгольской сторонами.История же с игроком, которого команде предоставили монгольские друзья, лишь подтверждает дух сотрудничества.- Из-за путаницы с возрастной категорией (предоставленному игроку было 59 вместо положенных 60+) нашей команде засчитали техническое поражение. При этом монгольская сторона, имея полное право вовсе снять нас с турнира, пошла навстречу - разрешила заменить спортсмена и продолжить играть, - утверждает Баирмунко Базаров. - То, что возрастной ценз нарушен, является административной ошибкой, ответственность за которую не я должен нести.Неприятным осадком на душе спортсменов осталось и высказывание президента в чате ФСВРБ.- Уважаемые приверженцы Баирмунко. Наивные вы люди, развели здесь детский сад. Наш мир испокон веков живет по принципу: кто платит, тот и диктует правила. Да, у нас общественная организация, но, извините, кто ее финансирует? Почему руководство федерации, платя из своего кармана, должно терпеть хамство и полное неуважение к себе со стороны игрока? Руководство федерации имеет полное моральное и законное право применять санкции к такому игроку. А не нравятся такие правила - ну, простите: «наша песочница - наши правила», идите создавайте свою песочницу. Мы, руководство федерации, никого здесь насильно не держим, «колхоз - дело добровольное», - написал Александр Григорьев. - Обращаясь ко всем игрокам, от себя хочу добавить, что беря на себя ношу президента, я не искал ни материальной выгоды, ни славы, ни престижа. Быть президентом софт-волейбола на сегодня так же престижно, как, например, быть президентом «по ходьбе со скандинавской палкой». Просто я считаю, пришло для меня время, когда я должен отдавать обществу определенный долг материальных и временных издержек, не все же время зарабатывать. Наверное, к этому каждый приходит с возрастом… Жизнь нас учит, что добро тоже должно уметь за себя постоять.Стоит отметить, во время разговора с нашим изданием президент федерации упомянул, что его личный финансовый вклад составляет порядка 60 - 70%. Поэтому описываемое им раздражение от, по его мнению, систематического пренебрежения и хамства в его адрес, понять вполне можно.Из плоскости административных решений конфликт постепенно перешел в область публичного протеста. Баирмунко волейбольное сообщество поддержало довольно активно, в знак солидарности многие игроки отказались принимать участие в соревнованиях, которые состоялись 6 декабря 2025 года.Примечательно, что в тот день ключевой свидетель - монгольская сторона - тоже присутствовал. Пообщаться с ней нашему изданию удалось благодаря знающему язык игроку команды Volleyball Line Алтану Сухэ.- Уважаемый Баасан Доржпалам, Баирмунко Базаров действительно был замечен за неспортивным поведением, проявлением неуважительного обращения, использованием оскорбительных выражений и жестов по отношению к соперникам и членам команд на турнире в Монголии? - поинтересовался корреспондент при встрече. - Самое главное, была ли его команда дисквалифицирована, а российская делегация скомпрометирована?Вице-президент комитета по физической культуре и спорту, заслуженный тренер Монголии Баасан Доржпалам ответил отрицательно.- Мы, наоборот, были очень рады, когда бурятские спортсмены приехали к нам в Монголию. Мы знакомы уже много лет, давно вместе играем, - заявил он. - На турнире, про который идет речь, описываемого поведения не замечено, команда не была дисквалифицирована. То, что ей засчитали поражение из-за возраста игрока - да, было. «Барас» с этим полностью согласился.В том числе он отметил, что отстранение от участия в соревнованиях на целый год это чрезмерно суровое наказание.- Это же не допинг, - добавила монгольская сторона. Ограничиваться устным опровержением там не стали - пообещали подготовить и прислать соответствующий документ.Команда Баирмунко уже подготовила коллективное обращение. Игроки выражают решительный протест в связи с необоснованным, по их мнению, отстранением игрока и требуют восстановить справедливость.- Мы требуем предоставить нам официальный протокол организаторов монгольского турнира, в котором будет указано, что именно действия игрока расценены как «неспортивное поведение», приведшее к «дисквалификации» команды. Без этого документа все обстоятельства, изложенные в спорном решении, являются надуманными и голословными, - заявляет команда «Барас».Стоит ли доводить дело до суда - вопрос довольно неоднозначный. Внимательный читатель мог заметить, что президент федерации исполнял свои обязанности де-факто, хотя де-юре таких полномочий еще не имел. ФСВРБ на момент вынесения протокола, по сути, не было. Поэтому все происходившие события носят скорее частный характер, нежели официальный. Григорьев этого, к слову, не отрицает. Срок отстранения на целый год, по его словам, выбран исходя из количества игр - за этот период их проходит всего лишь четыре. Возвращение же ближе, чем кажется: «Если Баирмунко Базаров придет и искренне извинится, то нет проблем. Я думаю, что мы решим этот вопрос, - резюмирует Александр Григорьев.История с отстранением игрока обнажила глубокий системный конфликт, характерный для многих спортивных сообществ. С одной стороны - руководство, считающее естественным принцип «кто платит, тот и заказывает». С другой - спортсмены-энтузиасты, для которых важнее всего игра. Выдвинутое федерацией решение продемонстрировало болезненность перехода движения с уровня инициативы, выросшей на голом энтузиазме, под крыло структуры, где действуют совершенно другие механизмы. Софт-волейбол Бурятии оказался перед непростым выбором: сохранить дух дружеского «колхоза» или окончательно стать «песочницей» с жесткими правилами.Фото: предоставлено спортивной командой «Барас»