Спорт 05.04.2026 в 17:20

Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»

Он пройдет в Иркутске
Текст: Номер один
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
фото: пресс-служба СТС

Как объявили организаторы шоу, кастинги на 5 сезон ТВ-шоу «Суперниндзя» уже начались. Напомним, что сначала нужно заполнить анкету, которую можно найти на сайте СТС. По ее результатам организаторы могут пригласить на кастинг. Для желающих из Бурятии есть возможность пройти очный этап в Иркутске 18 апреля.

«Мы приглашаем спортсменов из всех регионов нашей страны и из-за ее пределов! Для участия не нужно быть профессионалом, достаточно просто увлекаться спортом в свободное время. Насколько твоя физическая форма соответствует нашим критериям, мы проверим на очном кастинге, где ты столкнёшься с рядом испытаний. Чтобы повысить свои шансы на получение приглашения, отвечай на все вопросы максимально подробно и развернуто», - предупреждают организаторы.

Напомним спортсмен из Бурятии уже принимал участие в данном ТВ-шоу. 

Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
