18.10.2020
Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в первый день Чемпионата России по вольной борьбе

Спортсмен из Бурятии завоевал медаль в первый день Чемпионата России по вольной борьбе

Жаргал Дамдинов в схватке за 3 место одолел борца из Калининградской области со счётом 13:2

В первый день Чемпионата России по вольной борьбе-2020 борец из Бурятии завоевал бронзовую медаль. Жаргал Дамдинов в схватке за 3 место в/к 61 кг одолел борца из Калининградской области со счётом 13:2

Жаргал показал красивую борьбу на чемпионате, уступив только раз спортсмену из Дагестана за выход в финал.

"Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия поздравляет нашего спортсмена и его наставников", - сообщили в пресс-службе министерства.

Накануне на ковёр Чемпионата России выйшли в в/к до 70 кг. Алексей Боровицкий, Очир Доржиев и до 74 кг. Буян Цыренов.

Фото: пресс-служба Минспорта и молодежной политики

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