Улан-Удэнский ЛВРЗ с рабочим визитом посетил заместитель гендиректора РЖД

Улан-Удэнский ЛВРЗ (входит в АО «Желдорреммаш») посетил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов. Рабочий визит состоялся в рамках осмотра инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги.В сопровождении руководителей АО «Желдорреммаш» во главе с генеральным директором Александром Мавриным, заместителя начальника Дирекции тяги по планированию и ремонту локомотивов Александра Лубягова и директора ЛВРЗ Сергея Заборских Дмитрий Пегов осмотрел цеха основного производства предприятия, ознакомился с рабочими процессами и техническими возможностями завода. Также посетил локомотиворемонтное и литейно-механическое производства, где оценил производственные мощности и качество готовой продукции.Руководители обсудили вопросы выполнения производственной программы ремонта локомотивов и линейной продукции на 2024 год. Особое внимание уделили темам увеличения производственных мощностей и объемов выпуска, а также качеству обслуживания тягового подвижного состава.- С учетом роста потребностей в ремонте тягового подвижного состава необходимость инвестирования в расширение мощностей завода очевидна. У Улан-Удэнского ЛВРЗ - крупнейшего локомотиворемонтного предприятия региона и страны есть все предпосылки для выхода на новые производственные показатели, - отметил Дмитрий Пегов.- Вложение средств в модернизацию предприятия позволит расширить линейку выпускаемой продукции, нарастить производственные мощности и укрепить позиции на рынке. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить доходность и привлекательность завода, создать условия для развития экономики региона, - подчеркнул генеральный директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин.Дополнительно представители делегации посетили музей завода, где познакомились с почти 90-летней историей предприятия, а также наградили почетных работников завода Благодарностями начальника Дирекции тяги. Своими впечатлениями о встрече Дмитрий Пегов поделился в Книге отзывов музея.Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод – крупнейший локомотиворемонтный завод АО «Желдорреммаш» и одно из значимых промышленных предприятий Республики Бурятия. УУЛВРЗ – эффективная площадка для реализации масштабных рационализаторских проектов и рекордсмен России по числу выпущенных из ремонта и количеству освоенных серий локомотивов. Численность работников составляет более 5 тысяч человек. Основан в 1932 году.УУЛВРЗ осуществляет средний и капитальный ремонт локомотивов переменного тока всех серий, их гарантийное обслуживание и модернизацию с продлением срока службы, ремонт узлов и агрегатов, производство запасных частей, разработку новых технологий ремонта.АО «Желдорреммаш» — российская компания, осуществляющая ремонт тягового подвижного состава. Представляет собой сеть локомотиворемонтных заводов, на базе которых проводятся все виды средних и тяжелых ремонтов локомотивов, производство комплектующих, выпуск новых тепловозов.Основным заказчиком выступает ОАО «РЖД». Ежегодно производит ремонт более 2,5 тысяч секций локомотивов. Осуществляя качественное обслуживание тягового подвижного состава на протяжении всего жизненного цикла, компания гарантирует безопасность пассажиров, сохранность грузов и бесперебойность железнодорожного сообщения.АО «Желдорреммаш» имеет 9 производственных площадок по всей территории страны.Фото: предоставлено пресс-службой ЛВРЗ