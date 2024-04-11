Экономика и бизнес 11.04.2024 в 11:39

Улан-Удэнский ЛВРЗ стал победителем Спортивной Лиги «Желдорреммаш»

Корпоративное мероприятие объединило сотрудников предприятий из 9 регионов страны
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Текст: Иван Иванов
Улан-Удэнский ЛВРЗ стал победителем Спортивной Лиги «Желдорреммаш»
В начале апреля в Ярославле на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Атлант» прошла первая СпортЛига АО «Желдорреммаш». Двухдневное корпоративное мероприятие объединило сотрудников предприятий из девяти регионов страны. Безоговорочным победителем и обладателем Кубка Чемпиона в общекомандном зачете стал Улан-Удэнский ЛВРЗ (филиал АО «Желдорреммаш»).

За призовые места СпортЛиги боролись более 200 спортсменов из 9 регионов присутствия Общества, в том числе из Улан-Удэ, Ярославля, Астрахани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Оренбурга, Челябинска, Уссурийска и Москвы. Корпоративные соревнования стали одним из главных спортивных событий года в компании.

Участники показали свое мастерство в мини-футболе, волейболе, баскетболе и настольном теннисе, призеры спортивных баталий завоевали медали разных достоинств. Так, команды УУЛВРЗ по настольному теннису и волейболу выиграли бронзу, сборная по мини-футболу взяла серебро, а баскетболисты стали обладателями золотых медалей. В результате предприятие стало единственным заводом компании, который смог войти в число призеров по всем видам спорта, а сборная УУЛВРЗ заняла первое место в общекомандном зачете и выиграла Кубок Чемпиона игр.

- Грандиозная победа на мероприятии такого уровня навсегда войдет в историю предприятия и компании в целом. Она стала результатом сплоченности нашей сборной, непоколебимой воли и стремления к высоким результатам, - отметил директор завода Сергей Заборских. - Благодаря нашим спортсменам мы вновь смогли доказать, что Улан-Удэнский ЛВРЗ – это не только крупнейший локомотиворемонтный завод АО «Желдорреммаш» и одно из значимых промышленных предприятий Бурятии, но и производство, где работают самые спортивные, талантливые и трудолюбивые люди.

Ближе к концу текущего месяца в Москве на базе СЗК «Лужники» пройдет весенняя серия игр СпортЛиги АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ). В число участников войдут победители корпоративных соревнований АО «Желдорреммаш», в том числе спортсмены УУЛВРЗ.

Фото: предоставлено Улан-Удэнским ЛВРЗ
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