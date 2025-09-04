Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии

«Строительство логистического центра в Республике Бурятия имеет стратегическое значение для региона и экономики в целом. Новый склад создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. Развитие современной логистической инфраструктуры способствует росту смежных отраслей и привлечению инвестиций, повышая экономическую привлекательность региона. Кроме того, логистический объект станет важным звеном в повышении общей логистической эффективности и развитии товарооборота между Бурятией и другими регионами России», – подчеркнула основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.











Реализация подобных инфраструктурных проектов несет в себе значительный социально-экономический эффект. Помимо прямых выгод для бизнеса, ключевыми преимуществами являются создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни в регионе.









