Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии
После его открытия жители республики смогут получать товары быстрее
Текст: Андрей Константинов
В пресс-службе правительства Бурятии сообщили подробности соглашения о строительстве логистического центра Wildberries. Напомним, его на полях Восточного экономического форума подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) и правительство республики.
«На Дальнем Востоке, в Республике Бурятия продолжается работа по привлечению инвесторов. Со стороны государства созданы преференциальные режимы, предоставляются различные меры налоговой и административной поддержки. В свою очередь мы ожидаем от инвесторов выполнения взятых на себя инвестиционных обязательств и реализации проектов в запланированном объеме», - сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
О взаимодействии государства и бизнеса при реализации масштабных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Речь идет о крупных инвестициях и создании тысяч рабочих мест. Создание комплекса позволит жителям Бурятии также получать товары быстрее и удобнее. А для производителей из республики открываются возможности по реализации своих товаров на самые широкие рынки. У Бурятии удачное географическое положение. Поэтому ранее предложил Татьяне Владимировне рассмотреть возможность создания логистического комплекса на нашей территории. Наши дальневосточные механизмы поддержки дают возможность помогать инвесторам. КРДВ окажет содействие в обеспечении государственной поддержки, в том числе получении статуса резидента территории опережающего развития «Бурятия», - отметил Алексей Цыденов.
«Строительство логистического центра РВБ в Республике Бурятия – значимый шаг для развития региона. Реализация проекта позволит не только создать новые рабочие места для жителей региона, но и укрепить экономику Бурятии за счёт увеличения товарооборота и привлечения новых инвестиций. Современная логистическая инфраструктура повысит доступность товаров для жителей, ускорит их доставку. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики продолжит поддерживать инициативы в сфере логистики, способствующие устойчивому развитию территорий», - сообщил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
Как уточнили в пресс-службе правительства РБ, размещение склада планируется в Иволгинском районе республики.
Фото: пресс-служба правительства РБ
«Строительство логистического центра в Республике Бурятия имеет стратегическое значение для региона и экономики в целом. Новый склад создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. Развитие современной логистической инфраструктуры способствует росту смежных отраслей и привлечению инвестиций, повышая экономическую привлекательность региона. Кроме того, логистический объект станет важным звеном в повышении общей логистической эффективности и развитии товарооборота между Бурятией и другими регионами России», – подчеркнула основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.
Реализация подобных инфраструктурных проектов несет в себе значительный социально-экономический эффект. Помимо прямых выгод для бизнеса, ключевыми преимуществами являются создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни в регионе.
