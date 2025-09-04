Экономика и бизнес 04.09.2025 в 15:49

Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии

После его открытия жители республики смогут получать товары быстрее
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии
В пресс-службе правительства Бурятии сообщили подробности соглашения о строительстве логистического центра Wildberries. Напомним, его на полях Восточного экономического форума подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) и правительство республики.

«На Дальнем Востоке, в Республике Бурятия продолжается работа по привлечению инвесторов. Со стороны государства созданы преференциальные режимы, предоставляются различные меры налоговой и административной поддержки. В свою очередь мы ожидаем от инвесторов выполнения взятых на себя инвестиционных обязательств и реализации проектов в запланированном объеме», - сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

«Строительство логистического центра в Республике Бурятия имеет стратегическое значение для региона и экономики в целом. Новый склад создаст дополнительные возможности для увеличения товарооборота и оптимизации транспортировки грузов как внутри республики, так и в соседние регионы, что позволит жителям получать товары быстрее и удобнее. Развитие современной логистической инфраструктуры способствует росту смежных отраслей и привлечению инвестиций, повышая экономическую привлекательность региона. Кроме того, логистический объект станет важным звеном в повышении общей логистической эффективности и развитии товарооборота между Бурятией и другими регионами России», – подчеркнула основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.


О взаимодействии государства и бизнеса при реализации масштабных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Речь идет о крупных инвестициях и создании тысяч рабочих мест. Создание комплекса позволит жителям Бурятии также получать товары быстрее и удобнее. А для производителей из республики открываются возможности по реализации своих товаров на самые широкие рынки. У Бурятии удачное географическое положение. Поэтому ранее предложил Татьяне Владимировне рассмотреть возможность создания логистического комплекса на нашей территории. Наши дальневосточные механизмы поддержки дают возможность помогать инвесторам. КРДВ окажет содействие в обеспечении государственной поддержки, в том числе получении статуса резидента территории опережающего развития «Бурятия», - отметил Алексей Цыденов.

Реализация подобных инфраструктурных проектов несет в себе значительный социально-экономический эффект. Помимо прямых выгод для бизнеса, ключевыми преимуществами являются создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни в регионе. 


«Строительство логистического центра РВБ в Республике Бурятия – значимый шаг для развития региона. Реализация проекта позволит не только создать новые рабочие места для жителей региона, но и укрепить экономику Бурятии за счёт увеличения товарооборота и привлечения новых инвестиций. Современная логистическая инфраструктура повысит доступность товаров для жителей, ускорит их доставку. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики продолжит поддерживать инициативы в сфере логистики, способствующие устойчивому развитию территорий», - сообщил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Как уточнили в пресс-службе правительства РБ, размещение склада планируется в Иволгинском районе республики. 

Фото: пресс-служба правительства РБ
Теги
торговля

Все новости

Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries
04.09.2025 в 16:06
Откачивать лужи в Улан-Удэ будут всю ночь
04.09.2025 в 16:04
Муниципалитеты Бурятии поборются за звание лучшего гастрономического бренда
04.09.2025 в 15:50
Склад Wildberries построят в Иволгинском районе Бурятии
04.09.2025 в 15:49
В Бурятии перед судом предстанет убийца своего знакомого
04.09.2025 в 15:25
Жительница Бурятии поплатилась за Дружка
04.09.2025 в 15:25
Очереди на погранпункте в Забайкальске продлятся еще несколько лет
04.09.2025 в 15:17
В Улан-Удэ расширят дорогу на Бабушкина до трёх полос
04.09.2025 в 15:09
Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей
04.09.2025 в 14:44
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
04.09.2025 в 14:36
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Бизнесменам Бурятии помогут попасть на Wildberries
Такое поручение дала основатель маркетплейса Татьяна Ким
04.09.2025 в 16:06
Глава Бурятии подписал соглашение с золотодобытчиками
Новый собственник двух компаний активно расширяет производство
04.09.2025 в 11:42
На полях ВЭФ подписали соглашение о возведении курорта «Гора Бычья» в Бурятии
Курорт рассчитан на 25 тысяч туристов в сутки
04.09.2025 в 11:21
Wildberries построит логистический центр в Бурятии
Соглашение об этом подписано на полях ВЭФ
04.09.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru