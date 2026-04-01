В Улан-Удэ «аквариумный» конфликт дошел до прокуратуры

В Улан-Удэ нарастает напряжение вокруг скандального постановления о принудительном остеклении нестационарных торговых точек. В дело вмешалась прокуратура, а сами требования, вызывающие жесткое неприятие бизнеса, предлагают отложить до следующего года.В городе продолжается напряженная борьба за снижение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. Все внимание приковано к постановлению администрации города № 330, которое грозит предпринимателям принудительным остеклением павильонов под страхом штрафов и запретов.Новая редакция этого нормативного акта, которая, по замыслу чиновников, должна вступить в силу уже 1 июля 2026 года, поступила в республиканскую прокуратуру. Надзорное ведомство погрузилось в изучение документа с пристрастием - скрупулезно проверяя его на коррупциогенность.Источник нашего издания в прокуратуре подчеркнул, что это один из важнейших вопросов, требующих дальнейшего анализа и, возможно, доработки.Пока надзорное ведомство изучает документ, сам бизнес перешел от ожидания к активным действиям.Между тем в бизнес-сообществе растет глухое недовольство. Предприниматели выступают против жестких требований, особенно против унизительного стандарта 80%-ного остекления фасадов. Согласно новой редакции, город фактически делят на три касты: в центре требуют 80% стекла, во второй зоне - 70%, а в глубине кварталов - 50%.Однако бизнес называет эти цифры не просто нереалистичными, а экономически убийственными. Критическая масса претензий была озвучена в центре «Мой бизнес». Именно там на стратегической сессии присутствующие обсудили не только перспективы развития бизнеса в муниципалитетах, участие в реализации генплана города, оформление торговых точек, внедрение новых технологий, но и то, как не задушить малый бизнес новыми поборами за «красоту».Позиция предпринимателей прозвучала жестко и аргументированно. По словам одного из участников сессии, генерального директора АО «Новости» Евгения Герцева, «последняя редакция постановления явно нуждается в доработке, поскольку не учитывает многие предложения предпринимателей». Он отметил, что в рамках недавних обсуждений в правительстве республики с бизнесом одна из основных претензий заключалась в том, что требования установить площадь остекления фасада на уровне 80% являются недостижимыми и финансово обременительными.По его подсчетам, переоборудование одного павильона «под стекло» выливается в суммы от 500 тысяч до 2 млн рублей. Для многих это приговор, ставящий под удар само существование бизнеса.Более того, Герцев привел показательный пример: в Новосибирске, столкнувшись с аналогичным жестким противостоянием, власти не стали доводить дело до конфликта и закономерно перенесли реализацию своих «стеклянных» инициатив на два года. Он также обратил внимание на очевидный подтекст: региональные власти вряд ли решатся ссориться с предпринимателями и обострять конфликт накануне сентябрьских выборов в Госдуму.Причем улан-удэнские бизнесмены явно не хотят воевать с городом.- Мы все рады и готовы видеть город с хорошим обликом, но почему-то все это за счет бизнеса, а предприниматели сейчас испытывают сложности с реализацией продукции, - подчеркнул генеральный директор АО «Новости».Евгений Герцев предложил властям уменьшить арендную плату на 50%, сделать отсрочки и пойти навстречу бизнесу.- Облик города улучшается за счет наших капиталовложений, а мы страдаем, - аргументировал Герцев.В администрации города, впрочем, придерживаются иных взглядов. Чиновники настаивают, что изменения направлены на улучшение внешнего вида и стандартизацию. Об этом, в частности, недавно говорил заместитель мэра города Сергей Гашев, добавляя, что проект постановления разрабатывался «с учетом мнений жителей и предпринимателей, но поскольку нормативы довольно жесткие, ведутся обсуждения и возможна их доработка».Впрочем, сама оговорка о том, что «возможна доработка», говорит о том, что давление прокуратуры и бизнеса начинает приносить плоды.Добавим, что на фоне сложившегося противостояния в городе прошла стратегическая сессия «Устойчивое развитие бизнеса в районах Бурятии». Министр промышленности, торговли и инвестиций Денис Гармаев заявил, что работа ведется по нескольким ключевым векторам: доступность господдержки, расширение рынков сбыта и подготовка кадров. Он подчеркнул, что «необходимо сформировать четкую повестку на следующие пять лет», чтобы обеспечить устойчивое развитие региона, причем поддержка малого бизнеса входит в число приоритетов.Пресс-секретарь Минпромторга Бурятии Марина Михалева добавила, что в рамках этой работы уже прошел круглый стол, посвященный снятию административных барьеров - той самой теме, которая сейчас лихорадит рынок нестационарной торговли. Итоги этих встреч будут вынесены на широкое обсуждение в рамках форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!» (6+), который состоится 17 апреля в ФСК. Именно там, как ожидается, будет дан окончательный ответ на вопрос, что важнее для города: формальное соблюдение «стеклянных» нормативов или сохранение и развитие малого бизнеса.