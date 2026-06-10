Бурятию и Санкт-Петербург соединил телемост

5 июня в прямом эфире телеканала «Россия 24» состоялся телемост между северной столицей и Улан-Удэ. Главной темой разговора стало участие делегации Бурятии в XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Глава республики Алексей Цыденов, находящийся на площадке ПМЭФ, вместе с ведущими экспертами региона подвел первые итоги работы и рассказал, как новые соглашения повлияют на жителей Бурятии.

Дороги, туризм и креативное пространство

Телемост начался с включения журналиста БГТРК непосредственно с форума. Она поделилась общей атмосферой проходящего события.

Но обсуждение экспертов началось с актуальной темы – дорог. Председатель комитета ЖКХ ТПП РБ и член Общественного совета Минстроя РБ Раиса Санжицыренова подняла вопрос реконструкции трассы Улан-Удэ — Курумкан — Новый Уоян.

Ответ из Петербурга обнадежил: проект обсуждается совместно с компанией «Автобан». Планируется расшивка узких мест (включая перевал Тещин язык), создание зон обгона и придорожного сервиса для растущего потока туристов.

Как отметила одна из экспертов - кандидат экономических наук, профессор БГСХА им. Филиппова Елена Ванчикова, развитие креативных индустрий на территории Бурятии – это новый толчок к развитию самой республики. «Когда мы варимся в собственном соку, то развития быть не может, всегда нужен приход новых людей и идей», - комментирует эксперт.

Туристический потенциал региона получит еще один мощный импульс — кинематографический. Глава Бурятии напомнил, что в этом году в республике открывается центр креативных индустрий - 13 тыс. квадратных метров, а режиссер Клим Шипенко приступит к съемкам фильма о Савве Рагузинском с Милошем Биковичем, Джеки Чаном и Эмиром Кустурицей.

«Такие проекты продвигают историю Бурятии и создают рабочие места - от гостиниц до сувенирных лавок», - отметил Алексей Цыденов.

Миллион за третьего ребенка

Другой темой телемоста стала социальная политика. Алексей Цыденов разъяснил суть соглашения с АО «ГРК Западная» (ГК «ОКТО»). Компания взяла на себя обязательство выплачивать сотрудникам по миллиону рублей за рождение третьего ребенка.

- Это когда большой бизнес берет на себя ответственность по поддержке материнства и детства. Можно сказать, что это уникальное обязательство, пока такая мера поддержки только у этой компании. Но сам «золотой стандарт» - дополнительные отпуска, гибкий график, детские комнаты - распространяется на всех сотрудников предприятия независимо от должности, - пояснил в ходе телемоста глава Бурятии.

Также он добавил, что аналогичные, пусть и менее масштабные практики уже есть на авиазаводе и ЛВРЗ. Бизнес идет на это добровольно, понимая демографический вызов.

Миллиарды в экономику и «Озон» для бизнеса

Участие в форуме начиная с 2017 года стало для республики локомотивом перемен. Благодаря государственно-частному партнерству объем привлеченных средств приближается к 600 млрд рублей. На эти деньги в регионе строятся школы, больницы и ФАПы - то, чем жители пользуются каждый день.

Прямое включение из Санкт-Петербурга подтвердило: динамика сохраняется. Алексей Цыденов объявил о заключении соглашения с маркетплейсом «Озон». В Бурятии появится новый логистический центр.

«Это позволит нашим предпринимателям быстрее и дешевле доставлять товары по всей стране, а жителям получать заказы в разы быстрее», - подчеркнул глава республики.

Отдельным блоком встал вопрос льготного лекарственного обеспечения. Председатель РОО «Я живу!» Марина Захарова поддержала инициативы главы, озвученные на стратегической сессии форума. Алексей Цыденов пояснил: сегодня более 7 тыс. жителей республики сначала получают федеральную компенсацию, а затем снова обращаются за бесплатными препаратами уже как региональные льготники.

«Получается двойное финансирование одного человека, а тем, кому лекарства жизненно необходимы, средств может не хватать», - констатировал Цыденов.

Он предложил объединить бюджеты и направить сэкономленные ресурсы на адресную помощь пациентам с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Подводя итоги, участники телемоста сошлись во мнении: несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, Бурятия продолжает уверенное развитие. Подписанные на полях ПМЭФ-2026 соглашения закладывают фундамент для роста благосостояния жителей республики на десятилетия вперед.

Напомним, ПМЭФ проводится с 1997 года, Бурятия участвует в нем с 2017 года. В 2024 году президент РФ Владимир Путин положительно оценил динамику нашего региона.



