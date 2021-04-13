Андрей Самаринов избежал банкротства

Часть долгов за бывшего главу района заплатил тункинский бизнесмен



Арбитражный суд Бурятии прекратил дело о банкротстве бывшего главы Тункинского района Андрея Самаринова. Экс-чиновник заключил с основным кредитором – «Россельхозбанком» - мировое соглашение, обязавшись выплатить банку долг до конца 2022 года.



Напомним, в сентябре 2020 года Арбитражный суд Бурятии признал Андрея Самаринова банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода. Инициатива банкротства бывшего главы принадлежала «Россельхозбанку». В 2015 году банк выдал кредит ООО «Алтан» в размере 30 миллионов рублей, поручителем по которому выступил господин Самаринов. Фирма погасить кредит не смогла, после чего банкиры обратились за взысканием долга уже к поручителю.



На момент рассмотрения дела Самаринов был должен «Россельхозбанку» почти 12 миллионов рублей. Также выяснилось, что еще 4 миллиона экс-глава должен «Росгосстрах Банку» и 274 тысячи – налоговой службе. Впрочем, долг перед налоговой банкрот сразу погасил, его даже не успели включить в реестр требований кредиторов.



Долг перед «Росгосстрах Банком» за бывшего главу района заплатил бизнесмен из Тунки Арсалан Томиргонов, учредитель ООО «Цитрус» и ООО «Паркис». Часть долга перед «Россельхозбанком» также была погашена. В итоге на момент заключения мирового соглашения Самаринов остался должен кредитору 7 миллионов рублей. Эту сумму он будет выплачивать банку до конца 2022 года, платя 320 тысяч рублей ежемесячно.



Напомним, известный бизнесмен Андрей Самаринов возглавил Тункинский район в 2012 году, однако уже в конце 2015 года, после череды скандалов, добровольно покинул свой пост. На состоявшихся затем выборах нового главы он вновь выдвинул свою кандидатуру, но проиграл Ивану Альхееву.



Затем в жизни бывшего главы и вовсе началась «черная полоса». Некогда процветавшие фирмы, к которым он имел отношение, начали банкротиться, а в отношении него самого силовики стали возбуждать уголовные дела. В итоге в феврале 2019 года Андрея Самаринова осудили за мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере и приговорили к трем годам лишения свободы условно. А в начале 2020 года экс-чиновник получил еще один условный срок – на этот раз за злоупотребление должностными полномочиями с причинением ущерба на 12 миллионов рублей. И на первом, и на втором суде Андрей Самаринов полностью признал вину и раскаялся, что, вероятно, и позволило ему избежать колонии.



По информации «Номер один», сейчас Андрей Самаринов вновь занялся бизнесом и входит в число учредителей трех фирм. Возможно, именно предпринимательские перспективы побудили его активно рассчитаться с кредиторами и не пойти по пути банкротства.



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