В Улан-Удэ выступит группа "Сезон Dождей"

У творчества группы много поклонников по всей России



Группа «Сезон Dождей» выступит для зрителей Бурятской филармонии 9 декабря в КТЦ «Феникс» (6+), сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Бодрый и романтичный инди-рок группы захватывает внимание публики с первых аккордов. Песни воспринимаются легко и запоминаются быстро. Поэтому у творчества группы много поклонников не только в Улан-Удэ.



В феврале этого года «Сезон Dождей» успешно выступили на сцене Новосибирской филармонии в сопровождении камерного оркестра. Зрители оставили много восторженных отзывов, назвав группу русскими Coldplay.



В родном городе группа успела выступить уже 5 раз за год — два из них на музыкальном фестивале UU.SOUND. В августе группе доверили представлять творчество республики на Международном экономическом форуме во Владивостоке. А в ноябре «Сезон Dождей» выступили в проекте «Откровенно» совместно с известным московским музыкантом Антоном Макаровым.



Группа исполнит как свои хиты «Моя милая», «Пчёлка», «Это не честно», так и песни с последнего альбома «Город без тебя».



Билеты на burconcert.ru и в кассе Филармонии. 6+



Фото: пресс-служба Бурятской филармонии



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