Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» можно посмотреть в прямом эфире

19 июля в сообществах Бурятского театра оперы и балета в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники состоится прямая трансляция гала-концерта Международного фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия», который в этом году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив (возрастное ограничение 6+).

Это уже стало доброй традицией, что зрители могут посмотреть концерт онлайн. Начало движений в 17:30, трансляция с интервью с организаторами, партнерами и участниками начнется в 18:00, а сам концерт с 19:00.

Трансляция будет доступна к просмотру в течение недели, после чего доступ будет закрыт.

Гала-концерт «Балет на Байкале. Бурятия» — это одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий лета на берегу Священного озера. На фоне заката, под шум волн для зрителей выступят звёзды российского балета, ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, артисты из ведущих театров страны, Китая и Монголии. В программе концерта -номера классической и современной хореографии. В этот день в качестве специальных гостей на сцену выйдут звезды Большого театра Денис Захаров и Арина Денисова.

Прямая трансляция будет идти прямо с берега Байкала 19 июля благодаря поддержке ВК и ОК. Билеты на мероприятие распроданы. Это прекрасная возможность насладиться выступлением артистов балета, не выходя из дома.

Международный фестиваль «Балет на Байкале. Бурятия — 2025» пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства и Министерства культуры Бурятии. Генеральным партнёром выступит проект «АМАР», официальным партнёром — банк ВТБ.

Возрастной ценз: 6+

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Фото: Бурятский театр оперы и балета