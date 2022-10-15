Культура 15.10.2022 в 14:46

В Улан-Удэ проходит международный музыкальный фестиваль

Фестиваль проходит в театре оперы и балета

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ проходит международный музыкальный фестиваль

В Улан-Удэ с 14 октября проходит музыкальный фестиваль «Россия – вселенная звука» (6+). Второй его гала-концерт пройдёт 15 октября с 18:00 на сцене Бурятского театра оперы и балета. 

На втором гала-концерте фестиваля «Россия – вселенная звука» выступят музыканты ансамбля Монгольской государственной консерватории, ансамбля «Поющая Чарода» из Республики Дагестан и несколько коллективов Республики Бурятия: молодежный эвенкийский ансамбль «Гулувун», ансамбль «Аялга», народный ансамбль песни «Живица», народный ансамбль танца «Ликование», ансамбль школы-студии этнопения «Хадаг».

Билеты можно приобрести на сайте БГАТОиБ uuopera.ru, стоимость – от 150 до 500 рублей, действует «Пушкинская карта». Справки по телефону: 8 (3012) 21-36-00.

Фестиваль организован Московской консерваторией совместно с Фондом развития творческих инициатив, поддержан Президентским фондом культурных инициатив и проводится в целях расширения диалога культур и укрепления творческих связей между народами России.


Фото: "Номер один"


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