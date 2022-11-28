В Улан-Удэ Русдрам пополнился сразу семью новыми актерами

В этом году в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева небывалое пополнение – семь новых артистов. Для пяти из них – Виолетты Жуковой, Марии Ватлецовой, Геннадия Попова, Николая Галицкого и Ивана Кузнецова - этот театр стал первым в актерской карьере. Все здесь теперь для них новое: и работа, и люди, и город.Сегодня артисты готовятся к премьере нового спектакля «На каждого мудреца довольно простоты», которая выйдет 10 - 11 декабря.Виолетта Жукова и Мария Ватлецова – одногруппницы, приехали из Нижнего Новгорода, на вопрос, как попали в Улан-Удэ, отвечают разом: «Весной наш курс ездил на фестиваль «Будущее театральной России» в Ярославль, там нас и пригласили работать в Улан-Удэ. В Нижнем Новгороде много театров, но актрисы требуются очень редко. Из наших ребят ехать почти за 6 тыс. километров сначала решились семь человек, а в итоге поехали только мы. Кто-то побоялся, кто-то ушел из профессии, мы же хотели играть в театре».Геннадий Попов, Николай Галицкий и Иван Кузнецов – тоже одногруппники, выпускники Алтайского краевого колледжа культуры и искусств теперь тоже служат в театре им. Н. Бестужева. После окончания учебы Геннадий Попов, как самый старший – 23 лет от роду, разослал резюме по всей стране. Предложение ГРДТ им. Н. Бестужева начинающего артиста заинтересовало сразу. «А одногруппников позвать можно?» – спросил он, и из театра ответили согласием.- Так тут втроем и оказались. Мы, конечно, посмотрели в Интернете, перед тем как поехать, но не ожидали, что театр окажется таким… настоящим, – говорят ребята. Для них, вчерашних студентов, новая работа кажется чем-то удивительным.Мария Ватлецова уже с детства была «артисткой». «Ох, артистка!» - аплодировали родственники разодетой в мамины платья малышке. Но после девятого класса учиться Маша решила на юриста.- И тогда задумалась: во время учебы я все равно буду петь и танцевать в студенческом театре! – вспоминает Мария. «Так и иди сразу в театральный», – развеяла ее сомнения мама.- Мечтала стать актрисой, но все – учителя, одноклассники почему-то говорили, что это не мое. Ну тут я просто обязана была поступить.15-летнюю красивую девочку в училище действительно приняли, на удивление, легко.Виолетта Жукова, напротив, в актрисы не собиралась. С детства она хотела стать хореографом.- Родители видели меня врачом или педагогом, как они сами. После девятого класса пора было выбирать. Я хорошо танцевала, но была очень стеснительной, боялась выступать на публике и решила, что пойду лучше в университет.После школы девушка поехала в Санкт-Петербург, решив учиться на редактора. Но мечта была другая – сцена и творчество, правда об этом Виолетта не говорила никому.Она уже отправила аттестат в Петербург, но, узнав про прослушивание в Нижегородское театральное училище, решила напоследок испытать судьбу. Перед комиссией прочла две строчки, когда ее остановили.- Замерла и вдруг услышала: «Приходите на экзамен!». «Точно мне приходить?» – переспросила я, не веря своим ушам, - вспоминает Виолетта.На вступительных экзаменах ее пропускали из тура в тур, пока не сказали: «Вы приняты». Пришлось забирать документы из Питера, но главное было в другом.- Родители не сразу согласились с моим решением. Папа только в конце третьего курса смирился и сказал: «Ладно, занимайся, чем хочешь», но на спектакли мои ни разу не пришел.Дедушка Николая Галицкого был артистом и играл в театре «На окраине» города Карасука. В театре играли прабабушка и прадедушка Николая.- Прадедушка был знаком с Евгением Леоновым, а меня отправили учиться на… железнодорожника, - с улыбкой сообщает Николай.Специальность была выбрана надежная, хорошо оплачиваемая, но в колледже балагур Коля сник – а через полгода и вовсе решил уйти. Уходя, он картинно и во всеуслышание объявил остающимся: «Вы меня еще увидите!». Именно так должны уходить в артисты. Для подготовки в училище юный Коля отправился в тот самый театр «На окраине» готовиться к поступлению. И поступил.Его одногруппник Геннадий Попов в детстве мечтал стать строителем, увлекался точными науками, но после школы в политехнический университет не поступил.- После этого мне было все равно. И тут я вспомнил, что в школе меня хвалили за выразительное чтение стихов, и решил пойти в Алтайский краевой колледж культуры и искусств.Когда Гену приняли, он три месяца привыкал к людям вокруг – к их приветливости, открытости, увлеченности.- И вот когда я сам начал раскрываться и понял, что это мое, меня призвали в армию. После армии вернуться на свой курс было нельзя.И я снова пошел на первый, где оказался самым «старым» и бывалым. Все настороженно смотрели на меня и думали, что пришел «мистер быдло» и сейчас устроит тут «дедовщину». Но я уже точно знал, что хочу быть актером и это моя судьба, - рассказывает Геннадий.- А вы заметили, что здесь все пришли в актеры случайно? Эта профессия нас сама нашла! – вдруг восклицает Мария, и все соглашаются – так и есть.Этюды в училище ставили соответствующие – бойкая Мария прославилась зарисовкой про деревенский туалет, а стеснительную Виолетту тянуло на рассуждения о жизни и смерти.- Я была старше на два года, а это, хоть и небольшая, но разница, которая тогда казалась мне совершенно непреодолимой. Только после первого экзамена на сцене, когда меня тепло приняли, я наконец поверила, что могу быть актрисой. Благодаря этой профессии ты открываешься с другой стороны. То, что скрывала, вскрывается еще во время учебы и – ты уже другой человек, - говорит Виолетта.- А меня чуть не поломала клоунада, – вдруг признается Николай Галицкий. - Все думают, что если ты такой хохмач, то и клоунада тебе дастся легко, но до сих пор не люблю этот жанр. Я целый месяц плакал, да-да, и мне не стыдно об этом говорить, чуть документы не забрал.В этой профессии без стойкости не обойтись, единодушны молодые артисты. Это правило – быть стойким.- Тут все по-другому: продукты, климат. То, чего у нас много, здесь нужно поискать. А снег в сентябре – это вообще неожиданно. У нас в Нижнем зима мягкая и влажная, максимум минус 15, и снега почти нет. Поэтому эту зиму мы ждем с нетерпением, готовимся, купили теплую одежду, – смеются молодые актрисы.На вопрос, что еще их удивляет, улыбаются.-Люди тут такие же, как и везде. Одно прикольно: прохожие легко с тобой заговаривают. Поговорят и дальше идут. Ты только приготовился продолжить разговор, а человек уже дальше пошел, – говорит Николай. - Охранник в магазине встречает нас, как родных. В местном отделе полиции мы – свои люди. Они уже сами извиняются. Говорят, что приходят ориентировки на троих молодых мужчин, а мы всегда втроем вечером из театра выходим. Вот и ведут нас для выяснения.Театр стал для них домом в буквальном смысле. В нем работают, в нем и живут.- Когда мы уезжали, нас предупреждали, что вот сейчас приедете, а там сплошь конкуренты, будут вас выживать. Мы приехали, а театр нас встретил так, что мы очень благодарны нашим коллегам. Все только и спрашивают, чем помочь. А где то, что нам обещали?!– рассказывают Мария и Виолетта.- Нас правда очень хорошо встретили. Я быстро привыкаю к людям и теперь даже представить не могу себя где-то еще, - говорит Николай Галицкий.- Однажды, еще учась в школе, я села не на тот автобус и уехала… в соседний город, – продолжает Мария Ватлецова. - Когда поняла, что еду не туда, выяснилось, что и телефон забыла…Выходить на трассе в незнакомом месте она не стала и, оказавшись в другом городе, по памяти нашла там дом родственников.- Они, увидев меня, опешили. Выяснилось, что родители давно меня ищут. А потом все успокоились и так славно провели время, что получилось неожиданное путешествие. Я обожаю путешествия и неизвестность. Мои родители тоже, особенно мама. Мы с ней оптимистки, и она поддержала мой переезд в Бурятию. В любом случае это новый опыт. Для меня вся жизнь – это путешествие, и сейчас я в нем, – заключает Мария.Под гул и гомон беседы выясняется, что никто из молодых артистов не загадывает слишком далеко.- Мы не знаем, что будет лет через пять. Пока хочется быть здесь и просто работать, - серьезно говорит Виолетта Жукова.- А может, накатит и, как пришел в профессию, так и уйдешь, – задумчиво произносит Николай Галицкий. Тут же светло улыбается: - В моей деревне в доме культуры уже мои фото повесили! (дружный хохот). Если человек пришел в искусство, он в нем останется так или иначе, даже если перейдет из актеров на работу, например, в детскую театральную студию. Актер – профессия универсальная: ты должен все знать, понимать, чувствовать. У нас с Геннадием образование по большей части даже не актерское, а режиссерское. И мне режиссура очень нравится, только до этого еще далеко.А пятый и самый молодой артист Иван Кузнецов на встречу не пришел – проспал. Целыми днями репетиции, и в единственный выходной он решил не давать интервью. У Бога дней много, а впереди длинный актерский путь. Что рассказывать в 19 лет? Давайте, подождем хотя бы год.- Работать без выходных мы привыкли со студенчества, - объясняют ребята. Многие не понимают, сколько энергии мы вкладываем в каждую роль. Что нами движет? Кайф, который знает каждый артист.Фото: Александры Даниловой