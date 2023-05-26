В Главном штабе Санкт-Петербургского Эрмитажа открылась выставка фотоснимков под названием «Я здесь живу» (0+). Участие в ней приняли 50 авторов Евразии поделившихся самобытностью культуры своей родины. В экспозиции задействовали 400 лучших работ.

Фотовыставка стала частью прошедшего традиционного международного форума «Диалог культур», который на протяжении 17 лет остаётся одной из крупнейших площадок в России, где встречаются молодые специалисты. На этот раз форум собрал представителей СМИ 15 стран. Главная концепция работ фотокорреспондентов заключалась в повествовании истории их страны через героев изображённых на снимках.

Оформлением международной фотовыставки «Я здесь живу» занимался наш Улан-Удэнский художник-дизайнер Александра Шипко. Уроженка Бурятии представила свой отдельный проект в формате коллажа. В нём сочеталось сразу три главных элемента, формирующих культуру: география, архитектура, образ женщины как Родины.

«У меня получился свой собственный отдельный дизайнерский проект. В качестве художественного приёма я выбрала коллаж. Так как он предполагает соединение разных элементов в одном творческом произведении. Обычно художники задействуют бумагу, но я использовала цифровые фотографии. Вырезала их в специальном редакторе и подставляла друг под друга», - объяснила дизайнер Александра Шипко.



Её дизайн-проект, разработанный специально для фотовыставки «Я здесь живу», состоял из 12 массивных плакатов формата "А2". Каждый из которых отражал самые яркие особенности стран участвующих в выставке.





«Можно сказать, что я шла по пунктам. Первым был - архитектура. На мой взгляд, это монументальное искусство. Оно стоит камнем сквозь века, если так можно выразиться. Например, Акрополь в Афинах или соборы Грузии, Армении. Чтобы отразить современный взгляд на монументальное искусство, я добавляла нынешние архитектурные постройки - небоскрёбы, бизнес-центры. Затем передала географические особенности и неофициальные символы. У России, это например - берёзы. У Белоруссии – васильки, у Армении - абрикосы. Каждая страна имеет свой символ и традиции. А традиции, это определяющий взгляд на жизнь всех поколений», - рассказывает Александра.

«Я специально добавляла артефакты, которые были найдены на территории тех или иных стран и переданы в Эрмитаж. Мне кажется, это стало прекрасной нитью повествования и объединения государств. Ещё одной из тонких особенностей проекта стали надписи с определенным шрифтом. Которые также прошли единым мотивом по всем работам проекта», - говорит художник-дизайнер.

На каждом плакате Александра расположила надпись «Я здесь живу». Выражение было написано на государственном языке каждой из стран. Подобные приём можно сравнить с парижской "стеной любви", которая собрала 612 плиток эмалированной лавы, на которых написана фраза «Я люблю тебя» 311 раз на 250 языках. Однако главной особенностью стало изображение образа женщины как Родины.



В коллажах Александра Шипко старалась не просто сочетать обилие разнообразных особенностей каждой из стран, но при этом еще и не выбиваться из общей атмосферы и стиля. В том числе, добавляя различные экспонаты представленные в коллекции Государственного Эрмитажа.

В каждой из участвующих стран располагается свой монумент «Родина-мать». Символизирующий собирательный аллегорический образ Родины, которая призывает всех объединиться.

«Мне показалось, что это будет правильным жестом, отразить в том числе образ женщины так, как его представляет каждая из стран. Ведь женщина - это вселюбящая мать. Что-то такое до боли родное. Символ родины и взгляд каждой страны на образ женщины-матери уникален. Мне очень хотелось отметить это в работе», - Александра Шипко.

Для нашей страны важнейшим монументом является композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Там расположена одна из самых высоких статуй мира «Родина-мать».