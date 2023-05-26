«Я здесь живу»
В Главном штабе Санкт-Петербургского Эрмитажа открылась выставка фотоснимков под названием «Я здесь живу» (0+). Участие в ней приняли 50 авторов Евразии поделившихся самобытностью культуры своей родины. В экспозиции задействовали 400 лучших работ.
Фотовыставка стала частью прошедшего традиционного международного форума «Диалог культур», который на протяжении 17 лет остаётся одной из крупнейших площадок в России, где встречаются молодые специалисты. На этот раз форум собрал представителей СМИ 15 стран. Главная концепция работ фотокорреспондентов заключалась в повествовании истории их страны через героев изображённых на снимках.
Оформлением международной фотовыставки «Я здесь живу» занимался наш Улан-Удэнский художник-дизайнер Александра Шипко. Уроженка Бурятии представила свой отдельный проект в формате коллажа. В нём сочеталось сразу три главных элемента, формирующих культуру: география, архитектура, образ женщины как Родины.
Её дизайн-проект, разработанный специально для фотовыставки «Я здесь живу», состоял из 12 массивных плакатов формата "А2". Каждый из которых отражал самые яркие особенности стран участвующих в выставке.
«У меня получился свой собственный отдельный дизайнерский проект. В качестве художественного приёма я выбрала коллаж. Так как он предполагает соединение разных элементов в одном творческом произведении. Обычно художники задействуют бумагу, но я использовала цифровые фотографии. Вырезала их в специальном редакторе и подставляла друг под друга»,- объяснила дизайнер Александра Шипко.
«Можно сказать, что я шла по пунктам. Первым был - архитектура. На мой взгляд, это монументальное искусство. Оно стоит камнем сквозь века, если так можно выразиться. Например, Акрополь в Афинах или соборы Грузии, Армении. Чтобы отразить современный взгляд на монументальное искусство, я добавляла нынешние архитектурные постройки - небоскрёбы, бизнес-центры. Затем передала географические особенности и неофициальные символы. У России, это например - берёзы. У Белоруссии – васильки, у Армении - абрикосы. Каждая страна имеет свой символ и традиции. А традиции, это определяющий взгляд на жизнь всех поколений»,- рассказывает Александра.
В коллажах Александра Шипко старалась не просто сочетать обилие разнообразных особенностей каждой из стран, но при этом еще и не выбиваться из общей атмосферы и стиля. В том числе, добавляя различные экспонаты представленные в коллекции Государственного Эрмитажа.
На каждом плакате Александра расположила надпись «Я здесь живу». Выражение было написано на государственном языке каждой из стран. Подобные приём можно сравнить с парижской "стеной любви", которая собрала 612 плиток эмалированной лавы, на которых написана фраза «Я люблю тебя» 311 раз на 250 языках. Однако главной особенностью стало изображение образа женщины как Родины.
«Я специально добавляла артефакты, которые были найдены на территории тех или иных стран и переданы в Эрмитаж. Мне кажется, это стало прекрасной нитью повествования и объединения государств. Ещё одной из тонких особенностей проекта стали надписи с определенным шрифтом. Которые также прошли единым мотивом по всем работам проекта»,- говорит художник-дизайнер.
В каждой из участвующих стран располагается свой монумент «Родина-мать». Символизирующий собирательный аллегорический образ Родины, которая призывает всех объединиться.
Для нашей страны важнейшим монументом является композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Там расположена одна из самых высоких статуй мира «Родина-мать».
«Мне показалось, что это будет правильным жестом, отразить в том числе образ женщины так, как его представляет каждая из стран. Ведь женщина - это вселюбящая мать. Что-то такое до боли родное. Символ родины и взгляд каждой страны на образ женщины-матери уникален. Мне очень хотелось отметить это в работе»,- Александра Шипко.
Фото: Александра Шипко