В Улан-Удэ отпразднуют фестиваль «Ночь ёхора»

В столице Бурятии в 15-ый раз отпразднуют юбилейный фестиваль исполнителей кругового танца "Ночь ёхора" (0+). Жители соберутся 7 июля в Этнографическом музее.

Запланирована обширная программа. Так, с 18:00 зрителей ждут мастер-классы, концерты театра «Байкал», интерактивные площадки, конкурс бурятских песен и масштабный гранд-ёхор. К сожалению, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в республике в целях безопасности в этот раз розжиг костра под запретом.

«Еще одно новшество нынешнего фестиваля – хедлайнеры. В концертах вместе с артистами «Байкала» выступят приглашенные гости: солист государственного хора Калмыкии им. А. Цебекова Мингиян Ханинов, фольклорный ансамбль «Тыва», государственный калмыцкий ансамбль песни и танца «Тюльпан», - рассказали в Минкультуры Бурятии.

Конкурсная программа исполнителей ёхоров начнется с 17:30, а уже во время гала-концерта станут известны имена обладателей призового фонда в размере 400 тысяч рублей. В этом году за него поборются 10 коллективов из районов республики и города Улан-Удэ.

Театр «Байкал» приглашает станцевать самый массовый ёхор уже завтра 7 июля с 18:00 в Этнографическом музее. Вход свободный.

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