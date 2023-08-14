Культура 14.08.2023 в 11:56

В Бурятии «реанимируют» оперу, запрещенную при Сталине

Ради этого эстрадный певец Чингис Раднаев готов предстать кавказцем
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии «реанимируют» оперу, запрещенную при Сталине
В Бурятии театр оперы и балета покажет своим зрителям оперу «Великая дружба». Во времена Сталина это произведение Вано Мурадели попало в немилость коммунистической партии. По поводу оперы было выпущено специальное постановление, в котором она подверглась разгромной критике.

«Исторически фальшивой и искусственной является фабула оперы, претендующая на изображение борьбы за установление советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918-1920 гг. Из оперы создается неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в ту эпоху во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым, так как помехой для установления дружбы народов в тот период на Северном Кавказе являлись ингуши и чеченцы. ЦК ВКП(б) считает, что провал оперы Мурадели есть результат ложного и губительного для творчества советского композитора формалистического пути, на который встал т. Мурадели», - было отмечено в постановлении политбюро ЦК ВКП (б).

И вот сейчас бурятские артисты возвратили произведение людям.

Как отметил художественный руководитель театра Владимир Рылов, в постановке занята почти вся труппа.

Сюжет оперы таков. Казачка с подругами ведет табун и вдруг замечает, что молодой горец хочет украсть одного из коней. Это их первая встреча, но ее хватило для того, чтобы между юношей Муртазом и девушкой вспыхнула любовь. Положение в то время сложное - непросты отношения между горцами и казаками, есть дополнительное противоречие между красными и белыми. Есть люди, которые против свадьбы между горцем и казачкой.

Сложилось так, что один белогвардеец хочет убить местного комиссара большевиков. Он убеждает Муртаза убить комиссара и тогда он сможет жениться на девушке. Теракт намечен на день, когда горцы и казаки собираются, чтобы заявить о мире между ними. Но Муртаз решает не убивать комиссара. Рассерженный белогвардеец стреляет в комиссара сам, но Муртаз закрывает большевика собой.

Возвращение «Великой дружбы» зрителям - большое событие в культурной жизни Бурятии. В постановке можно будет увидеть и услышать известных солистов бурятского оперного театра.

Главную партию Муртаза исполнит известный эстрадный певец республики Чингис Раднаев. Это не первое выступление певца в далеко неэстрадном жанре. Очевидно, что мы видим, как открылась новая грань его таланта.

Владимир Рылов отмечает, что в оперу был введен новый поворот. Но в чем он состоит, маэстро уточнять не стал, а пригласил всех на премьеру.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: «Номер один»
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