В районе Бурятии открылась библиотека равных возможностей

В Мухоршибирском районе Бурятии после модернизации открылась межпоселенческая библиотека. Ее прозвали библиотекой равных возможностей. В открытии принял участие Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Здесь создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Новая модельная библиотека одна из лучших у нас в республике. Так называется - библиотека равных возможностей - чтобы все могли в неё попасть, получить всё, что необходимо. Помимо литературы здесь очень хороший дизайн помещения, организованы открытые пространства, интерактивные панели, закуплены виар очки, есть и другие возможности для интерактивных игр. В библиотеке созданы условия для посетителей всех возрастов: молодых, пожилых и детей - все найдут, чем здесь себя занять. Это место не только для развлечений, но и для самообразования, для развития. Приглашаю всех в библиотеку!»

– сказал Алексей Цыденов.



На этот объект Бурятия получила 10 млн рублей из федерального бюджета. Еще 3 млн рублей выделили из бюджета муниципального образования для проведения ремонта.Проведена реконструкция помещения, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой. Там же появилась комната для отдыха персонала, обновлен санузел для маломобильных граждан, выделена зона Центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров. Фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе с укрупненным шрифтом и с использованием шрифта Брайля.Библиотекари перед открытием таких объектов проходят специальное обучение. У каждой модельной библиотеки есть своя тема. Например, в Кяхтинском районе новая библиотека включена в туристический маршрут «Алмагачлар», объединяющий объекты, посвящённые татарской национальной культуре, в Хоринске появилась «Библиотека поэтической степи». Обязательное условие модельной библиотеки – пополнение книжного фонда. Каждый год в учреждение необходимо приобретать новые книги. В Мухоршибири в этом году приобрели книг на миллион рублей. И районная администрация в течение трех последующих лет будет обеспечивать книжное пополнение.