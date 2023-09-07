Культура 07.09.2023 в 15:42

В районе Бурятии открылась библиотека равных возможностей

В открытии поучаствовали власти республики
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии открылась библиотека равных возможностей

В Мухоршибирском районе Бурятии после модернизации открылась межпоселенческая библиотека. Ее прозвали библиотекой равных возможностей. В открытии принял участие Глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Здесь создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Новая модельная библиотека одна из лучших у нас в республике. Так называется - библиотека равных возможностей - чтобы все могли в неё попасть, получить всё, что необходимо. Помимо литературы здесь очень хороший дизайн помещения, организованы открытые пространства, интерактивные панели, закуплены виар очки, есть и другие возможности для интерактивных игр. В библиотеке созданы условия для посетителей всех возрастов: молодых, пожилых и детей - все найдут, чем здесь себя занять. Это место не только для развлечений, но и для самообразования, для развития. Приглашаю всех в библиотеку!»

 – сказал Алексей Цыденов.
На этот объект Бурятия получила 10 млн рублей из федерального бюджета. Еще 3 млн рублей выделили из бюджета муниципального образования для проведения ремонта.

Проведена реконструкция помещения, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой. Там же появилась комната для отдыха персонала, обновлен санузел для маломобильных граждан, выделена зона Центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров. Фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе с укрупненным шрифтом и с использованием шрифта Брайля.

Библиотекари перед открытием таких объектов проходят специальное обучение. У каждой модельной библиотеки есть своя тема. Например, в Кяхтинском районе новая библиотека включена в туристический маршрут «Алмагачлар», объединяющий объекты, посвящённые татарской национальной культуре, в Хоринске появилась «Библиотека поэтической степи». Обязательное условие модельной библиотеки – пополнение книжного фонда. Каждый год в учреждение необходимо приобретать новые книги. В Мухоршибири в этом году приобрели книг на миллион рублей. И районная администрация в течение трех последующих лет будет обеспечивать книжное пополнение.

«Сегодня библиотеки становятся центром притяжения районов. За последние четыре года в Бурятии модернизировано 14 библиотек. До конца 2023 года модельные библиотеки откроются в Тарбагатайском районе. На открытии модельной библиотеки в Баргузинском районе в онлайн-режиме присутствовал Президент России Владимир Путин, он высоко оценил реализацию программы модернизации библиотек у нас в республике, благодаря этому созданы новые условия. Так, если раньше на межпоселенческую библиотеку выделялось 5 млн рублей, на районную – 10 млн рублей, то сейчас это финансирование в обоих случаях увеличено на 5 млн рублей»,

 - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Фото: правительство Бурятии

Теги
библиотека инвалиды мухоршибирский район

Все новости

Районным больницам Бурятии передали 12 новых карет «скорой помощи»
07.09.2023 в 15:53
В районе Бурятии открылась библиотека равных возможностей
07.09.2023 в 15:42
В районе Бурятии во время субботника жители убрали большую свалку
07.09.2023 в 15:04
В Бурятии пропала 16-летняя девушка
07.09.2023 в 14:42
В Улан-Удэ 6 из 10 жителей считают себя перфекционистами в работе
07.09.2023 в 14:21
Региональное отделение ЛДПР Республики Бурятия не живет от выборов до выборов
07.09.2023 в 13:56
В Улан-Удэ объявили дату начала отопительного сезона
07.09.2023 в 13:45
В Бурятии бухгалтера сельской администрации обвиняют в том, что она годами завышала свою зарплату
07.09.2023 в 13:33
В Улан-Удэ жестоко изувеченный кот сам пришел к волонтерам
07.09.2023 в 13:08
В Бурятии два человека погибли в ДТП
07.09.2023 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ вручили премии имени Исая Калашникова
Лауреатами стали Болот Ширибазаров и Сергей Доржиев
07.09.2023 в 09:21
Ремесленники из Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»
Они изготавливают сувениры из дерева: домашнюю утварь, туески, шкатулки, куклы в национальном бурятском стиле
06.09.2023 в 18:33
Более 4 тысяч жителей Бурятии посетили спектакль «Живая вода»
Демонстрация мастерства сильнейших синхронисток мира вызвала огоромный интерес в республике
05.09.2023 в 12:37
В Бурятский оперный театр пришли каскадеры
Профессиональные исполнители трюков примут участие в опере «Великая дружба»
01.09.2023 в 15:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru