Улан-Удэ примет гигантскую выставку картин с Дальнего Востока

В Улан-Удэ пройдет 13-я межрегиональная выставка лучших дальневосточных художников. В столице Бурятии подобная выставка последний раз была полвека назад. В целом такие выставки проходят раз в пять лет во всех федеральных округах РФ.«Это большое событие и для ценителей изобразительного искусства, и для самих художников. Выставка пройдет на трех крупных площадках. Это Художественный музей им. Сампилова, Центр современного искусства «Залуу» и площадка Союза художников Бурятии», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Ради выставки Художественный музей даже на время убрал постоянно действующую выставку русского искусства и предоставил все залы.Помимо живописи также будут выставлены скульптуры, графические работы, ювелирные изделия, будет много произведений резьбы по кости из Якутии, с Магадана и Чукотки.Посетители увидят более тысячи произведений, созданных сотнями дальневосточных художников в последние пять лет. Ящики с картинами для выставки в Улан-Удэ принимали около месяца. Сейчас работы распакованы и составляется экспозиция. Самая большая картина приехала в разобранном виде из Якутии - 4 метра в длину и около двух метров в высоту.«Работ большого формата много, много двухметровых. Для современного искусства Бурятии это нехарактерно, у нас работают, в основном, на малом формате. Понятно, что размеры формируются от покупательной способности. Например, для Приморье типичны большие размеры, у них выход на дальневосточные зарубежные страны, они там находят покупателей», - отмечают организаторы выставки.Жанры будут представлены самые разные – сюжетные работы (что редкость), много этнической темы из Якутии, немало пейзажей, натюрмортов, лирических работ, есть и философские работы.Авторы представляют 11 региональных отделений Союза художников России. Ожидается приезд председателя Союза художников страны Андрея Ковальчука, который является скульптором.В рамках выставки пройдет интересная патриотическая акция.Дальневосточные художники безвозмездно передали 109 работ в бурятский фонд, который оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине. Их продадут, а вырученные средства направят на спецоперацию. Цены на картины составят от 5 до 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»