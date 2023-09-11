Культура 11.09.2023 в 15:33
Улан-Удэ примет гигантскую выставку картин с Дальнего Востока
Часть работ продадут, а деньги направят на поддержку СВО
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ пройдет 13-я межрегиональная выставка лучших дальневосточных художников. В столице Бурятии подобная выставка последний раз была полвека назад. В целом такие выставки проходят раз в пять лет во всех федеральных округах РФ.
«Это большое событие и для ценителей изобразительного искусства, и для самих художников. Выставка пройдет на трех крупных площадках. Это Художественный музей им. Сампилова, Центр современного искусства «Залуу» и площадка Союза художников Бурятии», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Ради выставки Художественный музей даже на время убрал постоянно действующую выставку русского искусства и предоставил все залы.
Помимо живописи также будут выставлены скульптуры, графические работы, ювелирные изделия, будет много произведений резьбы по кости из Якутии, с Магадана и Чукотки.
Посетители увидят более тысячи произведений, созданных сотнями дальневосточных художников в последние пять лет. Ящики с картинами для выставки в Улан-Удэ принимали около месяца. Сейчас работы распакованы и составляется экспозиция. Самая большая картина приехала в разобранном виде из Якутии - 4 метра в длину и около двух метров в высоту.
«Работ большого формата много, много двухметровых. Для современного искусства Бурятии это нехарактерно, у нас работают, в основном, на малом формате. Понятно, что размеры формируются от покупательной способности. Например, для Приморье типичны большие размеры, у них выход на дальневосточные зарубежные страны, они там находят покупателей», - отмечают организаторы выставки.
Жанры будут представлены самые разные – сюжетные работы (что редкость), много этнической темы из Якутии, немало пейзажей, натюрмортов, лирических работ, есть и философские работы.
Авторы представляют 11 региональных отделений Союза художников России. Ожидается приезд председателя Союза художников страны Андрея Ковальчука, который является скульптором.
В рамках выставки пройдет интересная патриотическая акция.
Дальневосточные художники безвозмездно передали 109 работ в бурятский фонд, который оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине. Их продадут, а вырученные средства направят на спецоперацию. Цены на картины составят от 5 до 20 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
«Это большое событие и для ценителей изобразительного искусства, и для самих художников. Выставка пройдет на трех крупных площадках. Это Художественный музей им. Сампилова, Центр современного искусства «Залуу» и площадка Союза художников Бурятии», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Ради выставки Художественный музей даже на время убрал постоянно действующую выставку русского искусства и предоставил все залы.
Помимо живописи также будут выставлены скульптуры, графические работы, ювелирные изделия, будет много произведений резьбы по кости из Якутии, с Магадана и Чукотки.
Посетители увидят более тысячи произведений, созданных сотнями дальневосточных художников в последние пять лет. Ящики с картинами для выставки в Улан-Удэ принимали около месяца. Сейчас работы распакованы и составляется экспозиция. Самая большая картина приехала в разобранном виде из Якутии - 4 метра в длину и около двух метров в высоту.
«Работ большого формата много, много двухметровых. Для современного искусства Бурятии это нехарактерно, у нас работают, в основном, на малом формате. Понятно, что размеры формируются от покупательной способности. Например, для Приморье типичны большие размеры, у них выход на дальневосточные зарубежные страны, они там находят покупателей», - отмечают организаторы выставки.
Жанры будут представлены самые разные – сюжетные работы (что редкость), много этнической темы из Якутии, немало пейзажей, натюрмортов, лирических работ, есть и философские работы.
Авторы представляют 11 региональных отделений Союза художников России. Ожидается приезд председателя Союза художников страны Андрея Ковальчука, который является скульптором.
В рамках выставки пройдет интересная патриотическая акция.
Дальневосточные художники безвозмездно передали 109 работ в бурятский фонд, который оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине. Их продадут, а вырученные средства направят на спецоперацию. Цены на картины составят от 5 до 20 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
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