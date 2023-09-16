Культура 16.09.2023 в 12:39

В Улан-Удэ приедет Саха Академический театр имени П. А. Ойунского

Саха театр с 3 по 5 октября на сцене Бурятского театра драмы покажет три спектакля

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ приедет Саха Академический театр имени П. А. Ойунского

В рамках «Больших гастролей» на сцене государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева пройдут показы спектаклей «Илиир Хоруол» (Король Лир), «Ойуур» (Лес) и «Тулаайах озо» (Глухой Вилюй).

- Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность, – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

3 октября – «ИЛИИР ХОРУОЛ» (КОРОЛЬ ЛИР) Уильям Шекспир

Действие трагедии по одноименному произведению Уильяма Шекспира происходит в Британии. Король Лир, имеющий неограниченную власть, осознавая свое превосходство над окружающими, был уверен, что царская сила велика, а влияние его как отца на дочерей вечно. Однако пришла пора подумать пожилому человеку о своей будущей старости и замужестве дочерей: Гонерильи, Реганы и Корделии. В спектакле рассказывается о том, как главный герой испытывает огромные душевные переживания, теряя разум. Лишь шут остается рядом с ним.

Постановка Андрея Борисова, народного артиста России, лауреата государственных премий СССР, художественного руководителя Саха театра

Сценография Геннадия Сотникова

Спектакль идет на якутском языке с синхронным переводом на русский язык.

Продолжительность - 2 час 30 мин., с одним антрактом

Возрастной ценз – 12+

4 октября – «ОЙУУР» (ЛЕС) Александр Островский

В пьесе А.Островского “Лес” все материально. Но и в этом материальном мире есть такие люди, у которых есть принципы и понятия “совесть”, “благородство”, “верность”. Что такое любовь в мире, где все продается и покупается?

Одним из таких людей является Несчастливцев. Почему он Несчастливцев? Может, это зависит от воспитания, или профессия оставила на нем отпечаток. Когда Несчастливцев говорит об актрисе, о театре, о своей любви в отношении между ним и Аксюшей разгорается искорка любви. К профессии они относились очень трепетно и сложно жили в этом мире, в личной жизни. Они были очень требовательны к профессии. Всегда люди влюбляются в людей, которые любят свою профессию.

Режиссер Сергей Потапов

Спектакль идет на якутском языке с синхронным переводом на русский язык.

Продолжительность спектакля – 2 час 30 мин.

Возрастной ценз – 12+

5 октября – «ТУЛААЙАХ ОЗО» (ГЛУХОЙ ВИЛЮЙ)

Спектакль «Глухой Вилюй» («Тулаайах оҕо») по одноименному роману якутского народного писателя Якутии Василия Семеновича Яковлева-Далана. Постановка повествует о судьбах двух осиротевших представителей древних племен Якутии — юноши-тумата Даганча и девочки тонг бииса Ньырбачан.

Действия разворачиваются во времена кровавых междоусобиц до вхождения Якутии в состав России. Жители Севера, разделившись на племена, борются друг с другом за территории. Молодой воин Даганча из племени туматов отправляется мстить за своего отца. Но неожиданная встреча своего родного племени полностью меняет не только его судьбу, но и дальнейшую судьбу туматов. Параллельно развивается история осиротевшей дочери воина тонг биисов Маган Мэкчэ, храброй сердцем девочки Ньырбачан, сумевшей в одиночку спастись от врага, выжить в бескрайней тайге и позже стать прародительницей вилюйских якутов.

Режиссер – Руслан Тараховский

Спектакль идет на якутском языке с синхронным переводом на русский язык.

Продолжительность – 2 часа 30 м.

Возрастной ценз – 12+

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