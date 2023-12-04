В Иволгинске выбрали самую красивую девушку района

В районном Доме культуры прошел конкурс красоты и таланта «Мисс Иволгинский район – 2023». Мероприятие посвящено 100-летию со дня образования Республики Бурятия. За титул боролись двенадцать очаровательных девушек.В течение двух недель конкурсантки познавали искусство дефиле, участвовали в репетициях, учили сложные хореографические элементы. Креативность и талант девушки проявили на последнем этапе в конкурсе домашнего задания. Они приготовили творческий номер и видеоролик «Край любимый – Бурятия моя!». На первый взгляд, испытаний для участниц было немного, но каждое из них требовало большой самоотдачи и подготовки.В составе жюри были заведующая сектором бурятского фольклора Республиканского центра народного творчества Оксана Сансуева, начальник Управления экономики и финансов Иволгинского района Геннадий Бурюхаев, ведущий специалист молодежного центра Бурятии Номин Гармажапова, председатель федерации чир-спорта Бурятии Екатерина Тучинова, обладательница титулов «Мисс Иволгинск – 2019», «Мисс Улан-Удэ – 2021», «Первая вице мисс юная краса России» Валерия Бодеева.По итогам жюри огласили свое решение. В номинациях места распределились следующим образом: «Мисс спорт» - Зандакова Будина, с. Хойто-Бэе; «Мисс открытие» - Банзаракцаева Мария, с. Оронгой; «Мисс модель» - Шункова Ольга; «Мисс интеллект» - Калашникова Александра, с. Иволгинск; «Мисс выбор оргкомитета» - Батомункуева Анастасия, с. Верхняя Иволга; «Мисс нежность» - Куливец Надежда, с. Кокорино; «Мисс талант» - Фомина Людмила, с. Кокорино; «Мисс социальные сети» - Гендунова Намсалма, с. Хойто-Бэе; «Мисс обаяние» - Самсонова Снежана, с. Гурульба; первая вице-мисс Иволгинского района – Бояркина Надежда; вторая вице-мисс Иволгинского района – Нимаева Янжима, с. Нижняя Иволга. Гран-при конкурса «Мисс Иволгинский район» и приза зрительских симпатий удостоилась Тапхарова Саяна из села Иволгинск.Организатор конкурса – Районный методический культурно-досуговый центр «МИР» выражает благодарность спонсорам конкурса: магазину «Комфорт» (заведующая Анциферова Александра), салону цветов «Крона», индивидуальным предпринимателям: Тимофееву Дмитрию, Исматову Бахтиеру, компании «Atomi» Хабитуевой Марине.Проект осуществляется при поддержке министерства культуры Бурятии, которое, по словам министра Соелмы Дагаевой, успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе, национальным проектом "Культура", инициированным президентом России Владимиром Путиным.