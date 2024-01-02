В Бурятии рассказали, кто помогает актерам во время новогодних спектаклей

Костюмеры, реквизиторы, гримеры-постижеры, «световики», «звуковики» и монтировщики будут работать вместе с артистами, обеспечивая жизнь театра и праздник для зрителей, рассказали в Русском государственном драматическом театре имени Бестужева.

«Театр – это наш второй дом, в котором мы проводим все праздники», – говорит заведующая костюмерным цехом Лидия Примакова. Сорок лет, начиная с 1979 года, она работает костюмером в театре. В новогодние дни в учреждении будут идти по три спектакля ежедневно – три на основной сцене и три на малой. По словам заведующей пошивочным цехом Татьяны Махачкеевой, работа в цехе может быть очень трудной и ответственной: нужно учитывать особенности каждого актера, а главное – уметь работать в сжатые сроки, быть готовым к изменениям в последнюю минуту.

«Это очень интересная работа, которой я занимаюсь в театре уже четырнадцатый год, – говорит Татьяна Афанасьевна. – Бывало, что, забираясь в дебри истории костюма, приходилось даже читать толстенные книги на немецком языке»

Все костюмы для новогодней кампании она подготовила вместе со своими мастерами – Анной Владимировной Арьяжаповой и Розой Владимировной Кужевой. Гримеры – постижеры, по словам заведующей цехом Евгенией Труновой, в эти дни наряду с костюмерами должны быть хорошими психологами.

- Артисты работают целый день и очень устают. Наша профессия учит такому терпению! Само создание усов, бород и париков приравнивается к ювелирной работе, а мы не только создаем, но и причесываем и гримируем артистов, – с гордостью рассказывает Евгения Михайловна. Надежда Васильева и Ирина Головунина – гримеры-постижёры театра, которые всегда рядом с артистами.









Фото: ГРДТ им.Бестужева