Культура 22.03.2024 в 17:47

В Улан-Удэ покажут знаменитую оперу «Аида»

Показ состоится в рамках Фестиваля оперы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ покажут знаменитую оперу «Аида»

27 марта на сцене Бурятского оперного театра в рамках Фестиваля оперы покажут величайший шедевр мирового искусства, оперу Джузеппе Верди «Аида» (возрастное ограничение 16+).

- «Аида» - это масштабная постановка с яркими декорациями и костюмами, наполненная грандиозными патетическими сценами и любовной лирикой, она увлекает зрителя в таинственный и жестокий мир Древнего Египта, - сообщается в анонсе оперы.

В центре сюжета любовный треугольник. Прекрасная Аида, дочь эфиопского царя Амонасро, при дворе фараона Рамсеса лишь рабыня. Она служит дочери фараона — принцессе Амнерис. Обе девушки влюблены в молодого начальника дворцовой стражи — Радамеса, но в его сердце лишь одна — Аида. В тайне он мечтает о женитьбе на прекрасной рабыне-эфиопке.

Показ оперы состоится 27 марта, в 18.30.

Возрастное ограничение 16+

 

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