Гуттаперчевые девочки из Бурятии поучаствуют в международном цирковом фестивале

II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» (возрастное ограничение 6+) пройдет с 27 по 30 марта в городе Псков. В конкурсе участвуют лучшие коллективы из регионов России, Белорусии и Латвии.

Ученицы бурятской цирковой школы уже отправились на конкурс под руководством преподавателя Энхжаргал Энхцацрал. Они представят два пластических этюда - «Дыхание огня» и соло «Паучок».

Над постановками тренер и девочки работали усердно несколько месяцев. Всего в составе конкурсной команды 10 человек.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один