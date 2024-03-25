Культура 25.03.2024 в 16:58

Гуттаперчевые девочки из Бурятии поучаствуют в международном цирковом фестивале

Они выступят с двумя пластическими этюдами
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гуттаперчевые девочки из Бурятии поучаствуют в международном цирковом фестивале

II Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» (возрастное ограничение 6+) пройдет с 27 по 30 марта в городе Псков. В конкурсе участвуют лучшие коллективы из регионов России, Белорусии и Латвии.

Ученицы бурятской цирковой школы уже отправились на конкурс под руководством преподавателя Энхжаргал Энхцацрал. Они представят два пластических этюда - «Дыхание огня» и соло «Паучок».

Над постановками тренер и девочки работали усердно несколько месяцев. Всего в составе конкурсной команды 10 человек.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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с 20 по 26 марта

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