Культура 15.05.2024 в 17:16

18 мая в музеях Бурятии пройдет «Ночь музеев – 2024»

Гостей праздника ждут игры, мастер-классы, конкурсы и музыкальные номера
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Текст: Служба информации "Номер один"
18 мая в музеях Бурятии пройдет «Ночь музеев – 2024»

Национальный музей Бурятии гостей и жителей республики приглашает на всероссийскую акцию «Ночь музеев – 2024 (возрастное ограничение 0+). Тема акции в этом году – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Основная программа «Ночи в музее» пройдет в Художественном музее им. Ц. Сампилова  с 17.00 до 22.00.

В программе мероприятий – настольные игры, мастер-классы, викторины, музыкальные выступления артистов, лекции, показ фильмов, встречи с известными людьми. В каждом зале музея будут работать различные тематические площадки и фотозоны.

В Художественном музее будет также представлена интерактивная выставка технического творчества, которая не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Все желающие смогут познакомиться с устройством квадрокоптеров, 3d-принтера и станков с ЧПУ, собрать 3d-пазлы, порисовать 3d-ручкой и погрузиться в мир виртуальной реальности.  

"Ночь в музее" подойдет для семейного отдыха и посетителей всех возрастов.

Свою программу подготовил Этнографический музей народов Забайкалья. С 13.00 до 17.00  он представит увлекательную программу «Живая история: семейные легенды и традиции».

Интересную программу в «Ночь музеев» покажет и Кяхтинский краведческий музей. Это ярмарка-распродажа «Кяхтинское чаепитие», тематическая экскурсия  «Кяхта в книгах редкого книжного фонда», викторины, мастер-класс старомонгольской письменности, конкурс и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте министерства культуры Бурятии.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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