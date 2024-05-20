Культура 20.05.2024 в 14:37

Жителей Бурятии приглашают на восточные танцы

Концерт пройдет при участии танцевального коллектива «Лотос»
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии приглашают на восточные танцы

27 мая в Русском драматическом театре Улан-Удэ пройдет концерт ансамбля восточного танца «Лотос». Зрители смогут насладиться любимыми постановками из золотого фонда танцевального коллектива и увидят традиционные танцы Востока, Средней Азии, Монголии, Кореи, Индии и Китая.

Вместе с народным фольклорным ансамблем «Уряал» танцоры «Лотоса» также представят новые вокально-хореографические композиции творческого проекта «Сэсэг бороо» («Дождь из цветов»). Этот проект создан на основе этнографической экспедиции в районы Бурятии, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

В программе концерта примут участие этноисполнители и студенты колледжа искусств имени П. И. Чайковского.

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Фото: минкультуры Бурятии

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с 15 по 21 мая

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