Жителей Бурятии приглашают на восточные танцы

27 мая в Русском драматическом театре Улан-Удэ пройдет концерт ансамбля восточного танца «Лотос». Зрители смогут насладиться любимыми постановками из золотого фонда танцевального коллектива и увидят традиционные танцы Востока, Средней Азии, Монголии, Кореи, Индии и Китая.

Вместе с народным фольклорным ансамблем «Уряал» танцоры «Лотоса» также представят новые вокально-хореографические композиции творческого проекта «Сэсэг бороо» («Дождь из цветов»). Этот проект создан на основе этнографической экспедиции в районы Бурятии, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

В программе концерта примут участие этноисполнители и студенты колледжа искусств имени П. И. Чайковского.

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Фото: минкультуры Бурятии