Культура 14.06.2024 в 17:15

В Бурятии прошел концерт посвященный строительству БАМа

Он собрал около 30 хоровых коллективов республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии прошел концерт посвященный строительству БАМа

В День России на площади Советов в Улан-Удэ прошел гала-концерт республиканской хоровой ассамблеи. Лучшие вокальные и хоровые коллективы Бурятии исполнили известные произведения российских и бурятских композиторов.

Как отметили в минкультуры республики, мероприятие посвятили 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи.

- Цель ассамблеи – патриотическое воспитание через хоровое искусство, сохранение культурных традиций, повышение национального самосознания. Концерт собрал 27 коллективов из Иволгинского, Кабанского, Еравнинского, Бичурского, Хоринского, Мухоршибирского, Заиграевского, Прибайкальского, Кижингинского районов и из Улан-Удэ. Артисты соревновались в четырех номинациях: «Народный хор», «Вокальный ансамбль», «Детский хор» и «Академический хор», - рассказали в ведомстве.

В итоге, результаты выглядят следующим образом:

 Дипломы лауреатов 3 степени:

 Номинация «Вокальный ансамбль»

1. Вокальный ансамбль «Вдохновение»;

2. Народный вокальный ансамбль «Байкальские напевы»;

3. Народный ансамбль песни и танца «Аялга»;

Номинация «Народный хор»

1. Народный хор ветеранов Улан-Удэнского авиационного завода;

2. Народный хор русской песни «Сударушка»;

 Дипломы Лауреатов 2 степени:

 Номинация «Вокальный ансамбль»

1. Народный ансамбль «Песня русская»;

2. Народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр»;

3. Старшая вокальная группа образцового вокально-хореографического ансамбля «Восторг»;

 

Номинация «Детский хор»

1. Ансамбль народной песни «Покровушка»;

 Номинация «Народный хор»

1. Народный хор «Моё тепло»;

2. Народный хор «Лейся песня» г.Улан-Удэ;

Номинация «Академический хор»

1. Народный ансамбль песни и танца «Ургы»;

Дипломы Лауреатов 1 степени:

Номинация «Детский хор»

1. Хор «Наран Сэсэг», МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан- Удэ;

Номинация «Вокальный ансамбль»:

1. Народный ансамбль русской песни «Сибирячка»;

 Номинация «Народный хор»:

1. Сводный хор Кабанского района «Созвездие»;

Диплом гран-при:

Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».

Призерам вручили дипломы и денежные сертификаты от учредителя конкурса – министерства культуры Бурятии.

Фото: РЦНТ

 

 

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концерт БАМ лауреаты дипломы хор

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