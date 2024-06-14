В Бурятии прошел концерт посвященный строительству БАМа
В День России на площади Советов в Улан-Удэ прошел гала-концерт республиканской хоровой ассамблеи. Лучшие вокальные и хоровые коллективы Бурятии исполнили известные произведения российских и бурятских композиторов.
Как отметили в минкультуры республики, мероприятие посвятили 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи.
- Цель ассамблеи – патриотическое воспитание через хоровое искусство, сохранение культурных традиций, повышение национального самосознания. Концерт собрал 27 коллективов из Иволгинского, Кабанского, Еравнинского, Бичурского, Хоринского, Мухоршибирского, Заиграевского, Прибайкальского, Кижингинского районов и из Улан-Удэ. Артисты соревновались в четырех номинациях: «Народный хор», «Вокальный ансамбль», «Детский хор» и «Академический хор», - рассказали в ведомстве.
В итоге, результаты выглядят следующим образом:
Дипломы лауреатов 3 степени:
Номинация «Вокальный ансамбль»
1. Вокальный ансамбль «Вдохновение»;
2. Народный вокальный ансамбль «Байкальские напевы»;
3. Народный ансамбль песни и танца «Аялга»;
Номинация «Народный хор»
1. Народный хор ветеранов Улан-Удэнского авиационного завода;
2. Народный хор русской песни «Сударушка»;
Дипломы Лауреатов 2 степени:
Номинация «Вокальный ансамбль»
1. Народный ансамбль «Песня русская»;
2. Народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр»;
3. Старшая вокальная группа образцового вокально-хореографического ансамбля «Восторг»;
Номинация «Детский хор»
1. Ансамбль народной песни «Покровушка»;
Номинация «Народный хор»
1. Народный хор «Моё тепло»;
2. Народный хор «Лейся песня» г.Улан-Удэ;
Номинация «Академический хор»
1. Народный ансамбль песни и танца «Ургы»;
Дипломы Лауреатов 1 степени:
Номинация «Детский хор»
1. Хор «Наран Сэсэг», МБУ ДО ДШИ № 8 г. Улан- Удэ;
Номинация «Вокальный ансамбль»:
1. Народный ансамбль русской песни «Сибирячка»;
Номинация «Народный хор»:
1. Сводный хор Кабанского района «Созвездие»;
Диплом гран-при:
Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».
Призерам вручили дипломы и денежные сертификаты от учредителя конкурса – министерства культуры Бурятии.
Фото: РЦНТ