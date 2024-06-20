Культура 20.06.2024 в 15:52

Художник Зорикто Доржиев приглашает жителей Бурятии на встречу

Он расскажет о своём творчестве и новых работах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Художник Зорикто Доржиев приглашает жителей Бурятии на встречу

В Улан-Удэ в художественном музее им. Ц.С.Сампилова открылась выставка известного современного российского художника Зорикто Доржиева «Ваджра панк» (возрастное ограничение 6+).

Те, кто не успел пообщаться с художником на открытии, могут прийти на встречу с Зорикто Доржиевым в эту субботу, 22 июня, в 16.00.

Там он расскажет о своём творчестве и новых работах выставки «Ваджрапанк», а также ответит на вопросы гостей выставки.

Запись на мероприятие строго по телефону: 21-43-93. Количество мест ограничено.

 

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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