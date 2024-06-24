Культура 24.06.2024 в 10:40

Сборная Бурятии покажет свои таланты во всероссийском Киберфесте

Соревнования пройдут с 26 по 28 июня во Владивостоке
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сборная Бурятии покажет свои таланты во всероссийском Киберфесте

Сборная Бурятии примет участие в финале Чемпионата России в рамках КиберФеста во Владивостоке (возрастное ограничение 12+). Соревнования пройдут с 26 по 28 июня. Команда республики «OMEMO» показала хороший уровень игры в Counter-Strike 2 и прошла отборочный этап Чемпионата России-2024.

С 25 июня по 6 июля во Владивостоке в рамках КиберФеста Fusion Syber Lab ООО «Инфра Лаб» впервые организует ряд киберспортивных мероприятий:

25 июня - финал «Кибервосток 2024 – Региональный турнир» по программе «Мир танков» в формате 5х5. Призовой фонд – 500 тыс. рублей.

26 по 28 июня – финал Чемпионата России по дисциплинам DCL – The Game, Тетрис, Tekken 8, StarCraft 2, DOTA 2, Counter-Strike 2. Призовой фонд – 5 млн рублей.

С 29 по 30 июня – «Кибервосток 2024 – Международный турнир». За первенство в DOTA 2 будут состязаться команды в формате 5х5 из России, Китая, Ирана и Беларуси. Призовой фонд – 1,8 млн рублей.

Турниры будут проводиться в открытом режиме. Вход на площадку свободный. Трансляции будут доступны в соцсетях ФКС России в VK и VK Play, а также на сайте киберфест.рф и на официальных каналах партнеров.

Мероприятия проходят в рамках поручений Президента России, данных на ВЭФ-2023.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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с 18 по 24 июня

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