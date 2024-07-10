В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»

Центр современного искусства «Залуу» приглашает на выставку картин «Сестры. Песчинки Азии» авторства Оюны Нимаевой и Оксаны Цыбиковой, которая откроется 19 июля в 16:00 (возрастное ограничение 6+).

- Выставка представляет работы двух талантливых художниц, которые, несмотря на разный профессиональный опыт, объединены любовью к родному краю, творчеством и стремлением поделиться своими эмоциями и видением мира, - рассказали организаторы выставки.

Дата открытия выставки: 19 июля в 16:00

Адрес: ЦСИ «Залуу», улица Коммунистическая, 19

Возрастное ограничение 6+

Фото: Министерство культуры Бурятии