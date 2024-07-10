Культура 10.07.2024 в 13:29
В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»
Выставку можно посетить с 19 июля
Центр современного искусства «Залуу» приглашает на выставку картин «Сестры. Песчинки Азии» авторства Оюны Нимаевой и Оксаны Цыбиковой, которая откроется 19 июля в 16:00 (возрастное ограничение 6+).
- Выставка представляет работы двух талантливых художниц, которые, несмотря на разный профессиональный опыт, объединены любовью к родному краю, творчеством и стремлением поделиться своими эмоциями и видением мира, - рассказали организаторы выставки.
Дата открытия выставки: 19 июля в 16:00
Адрес: ЦСИ «Залуу», улица Коммунистическая, 19
Возрастное ограничение 6+
Фото: Министерство культуры Бурятии