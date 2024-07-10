Культура 10.07.2024 в 13:29

В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»

Выставку можно посетить с 19 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»

Центр современного искусства «Залуу» приглашает на выставку картин «Сестры. Песчинки Азии» авторства Оюны Нимаевой и Оксаны Цыбиковой, которая откроется 19 июля в 16:00 (возрастное ограничение 6+).

- Выставка представляет работы двух талантливых художниц, которые, несмотря на разный профессиональный опыт, объединены любовью к родному краю, творчеством и стремлением поделиться своими эмоциями и видением мира, - рассказали организаторы выставки.

Дата открытия выставки: 19 июля в 16:00

Адрес: ЦСИ «Залуу», улица Коммунистическая, 19

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Министерство культуры Бурятии

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