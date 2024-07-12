Культура 12.07.2024 в 17:50

В Улан-Удэ откроется выставка корейских художников

Открытие состоится 13 июля, в ЦСИ «Залуу»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ откроется выставка корейских художников

В центре современного искусства «Залуу» с 13 июля начнет работу выставка корейских художников Пэк Хе Чжон, Чхон Кван Хо и Шин Мён Э. Каждый из этих художников по-своему выражает глубокую связь с природой (возрастное ограничение 6+).

Работы известной корейской художницы Шин Мён Э выставлялись в разных странах мира, включая Корею, Тайвань и Великобританию. 

- Как говорится: «Природа — великое искусство». Человек не может жить вне природы, считает искусство. Люди получают мудрость от природы и обогащают жизнь. В обогащении жизни есть и материальные блага. Стремление к духовной стабильности и счастью путем повышения качества жизни. Я думаю, что это конечная цель и будущее жизни. Искусство — неотъемлемая часть стремления к счастью. Искусство — религия, культура, раса, мысль… Я думаю, что могу все это охватить, - рассказывает художница.

Второй художник из Кореи - Чхон Кван Хо, поднимает в своих работах важную тему экологии. Его работы выставлялись во Франции, Японии, России, Корее.

- Мы создаем изделия из вторсырья (из переработанных отходов), заботясь об окружающей среде. Земля, на которой мы живем и которую должны передать нашим потомкам, испытывает огромную «боль», - считает художник.

Чхон Кван Хо говорит о том, что загрязнение окружающей среды — это серьезная угроза для будущего человечества. Он призывает задуматься о том, как мы относимся к природе и как мы можем изменить ситуацию к лучшему.

Открытие состоится 13 июля, в ЦСИ «Залуу».

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: ЦСИ «Залуу»

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