В Бурятии открылись «музейные маршруты»

В четверг, 1 августа, на территории г. Улан-Удэ и г. Кяхта дан старт проекту «Музейные маршруты России». Его цель – продвижение музеев на всей территории страны, стимулирование турпотоков в объекты культуры.

Музейные маршруты – это рабочие встречи директоров, представителей музеев со всей России. 31 июля в Бурятию со всех регионов приехали представители муниципальных и федеральных музеев со всей страны, от Калининграда до Владивостока.

– Музейное дело сложно переоценить, кто не знает своей истории, тот не имеет будущего, кто не делает выводов из ошибок прошлого, тот постоянно наступает на грабли. Музейное дело позволяет сохранять, передавать через поколения историю народа, родного края, страны, а также формировать те зацепы души, через которые человек становится настоящим патриотом, – обратился к участникам проекта глава Бурятии Алексей Цыденов.

– У нас в республике музейному делу уделяется большое внимание. При поддержке министерства культуры России три музея в Улан-Удэ, Северо-Байкальске и Хоринске уже отремонтированы, два в Курумкане и Нижнеангарске в этом году ремонтируем. По поручению и при поддержке Президента Владимира Владимировича по дальневосточной концессии и линии минвостокразвития строится национальный музей. Он позволит в три раза увеличить объем выставляемого материала, сегодня из всего имеющегося в фондах музея экспонируется около пяти процентов. Пятнадцать тысяч квадратных метров общей площади нового музея позволят выставить больше экспонатов, - рассказал Алексей Цыденов.



Видя большой потенциал в регионах - республиках, министерство культуры России в прошлом году решило изменить вектор работы. И в этом году «Музейные маршруты России» уже состоялись в Татарстане, Дагестане, сегодня проходят в Бурятии, затем проект переместится в Чеченскую республику.



– Бурятия является большой частью российской истории со своим колоритом, традициями, экономикой, креативной индустрией. Нам интересно посмотреть, как коллеги работают в этом направлении, и помочь поделиться теми практиками, которые есть в других регионах, включая столицы или федеральные музеи. Межмузейный обмен очень важен сейчас – это делает скрепы с точки зрения целостности страны. Предыдущие музейные маршруты дали нам более 200 совместных проектов, уверена, проект после Бурятии точно появится, и он будет большой, федеральный и созвучный истории республики, – отметила директор департамента музеев и внешних связей минкультуры России Елена Харламова.





В мероприятиях проекта участвуют представители музеев России. Накануне они посетили Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» и Этнографический музей народов Забайкалья, послушали лекцию Зорикто Доржиева, заслуженного художника республики Бурятия.

Сегодня в театре бурятской драмы прошли пленарное заседание «Музей как субъект креативной экономики», лекция Натальи Поленовой, директора Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, презентация музеев России и экскурсия в Национальном музее Бурятии.

Завтра продолжатся лекции и встречи, участники посетят Новоселенгинский музей декабристов, Кяхтинский краеведческий музей имени Академика В.А. Обручева, памятник русской архитектуры XIX века Воскресенского храма г. Кяхта.

Музеем-куратором сессий проекта в Бурятии выступает Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, с которым Национальный музей Бурятии реализует совместный проект первого детского путеводителя и аудиогида по городу Улан-Удэ.



Реализация проекта «Музейные маршруты России» началась по инициативе федерального министерства культуры в 2019 году. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества, являются площадкой для сотрудничества и новых проектов. В рамках «Музейных маршрутов России» прошло более 200 мероприятий в 40 регионах страны.

Фото: правительство Бурятии