В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля о Героях СВО

В русском драматическом театре имени Николая Бестужева в Улан-Удэ поставят спектакль по пьесе «На выписку» современного драматурга Николая Пинчука. Постановка затрагивает темы СВО, патриотизма, любви к Родине, ценностей общества и смысла жизни каждого человека.

- Место действия спектакля – военный госпиталь. Главный герой после полученного ранения и перенесенной операции пытается найти смысл жизни в новых условиях. Он сталкивается с трудностями адаптации, депрессией и отчаянием. Но однажды ему встречается человек, который понимает его, как никто другой...Спектакль поднимает важные вопросы о ценности жизни, силе духа и преодолении жизненных невзгод. А самое главное – он говорит о судьбах наших современников, Героев СВО, которые защищают рубежи своей Родины, - рассказывают в русском драмтеатре.

В Бурятии за постановку спектакля по пьесе «На выписку» взялся приглашенный молодой режиссер из Москвы Дмитрий Ефремов.

- Каждый персонаж пьесы – это прототип реально существующего человека. Кто-то из них понимает, что после лечения снова вернётся на передовую, кто-то отправится домой из-за невозможности больше участвовать в боевых действиях. Но все должны понимать, что СВО когда-то завершится, а вернувшимся военнослужащим необходима будет поддержка и реабилитация в мирной жизни, - комментирует режиссер.

Во время спектакля видеографами планируется медийное включение с изображением реальных Героев СВО, которых на сцене играют актеры. Во всем остальном пространство на сцене, декорации и реквизит будут максимально приближены к реальности. По замыслу режиссера никакие яркие приемы не должны отвлекать зрителя от самого главного на сцене – от эмоциональных переживаний и трогательных историй, которые воплотят артисты театра имени Бестужева.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Русский драмтеатр имени Н. Бестужева