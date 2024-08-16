Культура 16.08.2024 в 17:48

Фильм бурятского режиссера Олега Юмова покажут на Международном кинофестивале

Он вошел в лист фильмов кинофестиваля, который пройдет в Улан-Удэ в октябре  
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фильм бурятского режиссера Олега Юмова покажут на Международном кинофестивале

Фильм Олега Юмова «Соприкосновение гранями» (возрастное ограничение 18+) покажут на Международном кинофестивале «Свидание с Россией» (возрастное ограничение 18+). Документальный фильм художественного руководителя Буряад театра  Олега Юмова вошел в лист фильмов кинофестиваля, который пройдет в Улан-Удэ в октябре.

Этот кинофестиваль – часть международного медиапроекта «Свидание с Россией», цель которого популяризировать российскую культуру, историю, традиционные ценности многонационального народа России через современные средства мульти-медиа-интернет технологий, кинематографа, организацию и проведение культурных и просветительских мероприятий.

- Работа Олега Юмова - это фильм-медитация, фильм-наблюдение повествующий о жизни двух храмов: буддийского, Тамчинского дацана и православного, Посольского Спасо-Преображенского монастыря, которые находятся в Республике Бурятия. Два самых первых крупных каменных сооружений Бурятии олицетворяют собой гармонию сосуществования двух больших мировых религий на одной земле, - рассказали в минкультуры Бурятии.

В своем фильме Олег Юмов дает уникальную возможность зрителю увидеть каждодневный быт монахов, обряды и ритуалы погружающие в атмосферу храмов, дух, историю этих двух удивительных монастырей.

- Хочу поздравить Олега Юмова с тем, что его фильм «Соприкосновение гранями» примет участие в таком знаковом и масштабном кинофестивале, как «Свидание с Россией». Фильм раскрывает уникальность и единение наших культур. Надеемся, что и фильм, и сам фестиваль вызовут большой отклик у аудитории, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.      


Возрастное ограничение 18+

Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

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