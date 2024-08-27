Культура 27.08.2024 в 10:35

В Бурятии приставы взыскали ущерб за ДТП с жителя Китая

280 тысяч пострадавшему он выплатил принудительно
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии приставы взыскали ущерб за ДТП с жителя Китая

Судебные приставы Бурятии взыскали с гражданина Китая материальный ущерб, причиненный им в результате ДТП. При повороте налево виновник аварии не занял соответствующее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем потерпевшего.

- По оценке экспертов размер причиненного ущерба составил свыше 280 тысяч рублей. Получить страховую выплату улан-удэнец не смог, так как автомобиль иностранного гражданина не был застрахован. Чтобы получить компенсацию материального ущерба мужчине пришлось обращаться в суд, а после вынесения судебного решения в его пользу, к судебным приставам для принудительного взыскания задолженности, - рассказали в Управлении судебных приставов.

В итоге, под контролем судебного пристава-исполнителя житель Поднебесной выплатил компенсацию в полном объеме. Денежные средства были возвращены пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: Номер один

 

Теги
приставы ДТП Китай

Все новости

В Бурятии приставы взыскали ущерб за ДТП с жителя Китая
27.08.2024 в 10:35
Алексей Цыденов: «Мне дали возможность сделать что-то лучше для регионов, для страны»
27.08.2024 в 10:20
В Бурятии короткое замыкания уничтожило кабину УАЗика
27.08.2024 в 10:14
Аэропорт Улан-Удэ обслужил полмиллиона пассажиров
27.08.2024 в 10:09
В Улан-Удэ иномарка раздавила кусты
27.08.2024 в 09:50
В районе Бурятии медклиника работала без лицензии
27.08.2024 в 09:45
Житель Улан-Удэ получил год колонии за свастику
27.08.2024 в 09:39
В Бурятии у сельчанки забрали авто за пьянство мужа
27.08.2024 в 09:32
Жителя Улан-Удэ задержали за желание воевать против России
27.08.2024 в 09:19
Директора школы в Бурятии обвиняют в хищении бюджетных миллионов
27.08.2024 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Театр «Байкал» открывает новый театральный сезон
Первое выступление состоится 24-26 сентября на сцене оперного театра
22.08.2024 в 17:41
В Тункинском районе пройдет рок-фестиваль «Под крылом ворона»
Он приурочен к 10-летию этнорок-группы «Сагаан Турлааг»
22.08.2024 в 12:14
В Улан-Удэ пройдет битва роботов
Их бои пройдут на открытии геокупола города
21.08.2024 в 14:02
Национальный музей Бурятии проведет в День Государственного флага мастер классы и экскурсии
Экскурсии пройдут в музее истории Бурятии, мастер классы – в музее им. Ц.С. Сампилова
20.08.2024 в 16:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru