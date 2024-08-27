В Бурятии приставы взыскали ущерб за ДТП с жителя Китая

Судебные приставы Бурятии взыскали с гражданина Китая материальный ущерб, причиненный им в результате ДТП. При повороте налево виновник аварии не занял соответствующее положение на проезжей части и столкнулся с автомобилем потерпевшего.

- По оценке экспертов размер причиненного ущерба составил свыше 280 тысяч рублей. Получить страховую выплату улан-удэнец не смог, так как автомобиль иностранного гражданина не был застрахован. Чтобы получить компенсацию материального ущерба мужчине пришлось обращаться в суд, а после вынесения судебного решения в его пользу, к судебным приставам для принудительного взыскания задолженности, - рассказали в Управлении судебных приставов.

В итоге, под контролем судебного пристава-исполнителя житель Поднебесной выплатил компенсацию в полном объеме. Денежные средства были возвращены пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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