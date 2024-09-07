В парке Улан-Удэ закрыли летний сезон

Вчера, 6 сентября, в парке «Юбилейный» г. Улан-Удэ прошло закрытие летнего сезона. Однако, дирекция по паркам культуры и отдыха уверяет, что впереди еще очень много других мероприятий и приглашает горожан полюбоваться фонтанами с подсветкой.

- С наступлением осени дни становятся короче, а воздух наполняется свежестью. Это отличное время, чтобы вырваться из четырёх стен и насладиться прогулками в парках нашего города. Прогулки в парке – это не только способ полюбоваться красотой окружающего мира, но и отличная возможность провести время с близкими или просто отдохнуть в тени деревьев. Не упустите возможность полюбоваться великолепными фонтанами, которые становятся особенно живописными в этот сезон, - комментируют в Дирекции по паркам культуры и отдыха города.

Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ