Культура 07.09.2024 в 14:16

В парке Улан-Удэ закрыли летний сезон

Но горожан приглашают погулять и полюбоваться фонтанами с подсветкой
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Текст: Елена Кокорина
В парке Улан-Удэ закрыли летний сезон

Вчера, 6 сентября, в парке «Юбилейный» г. Улан-Удэ прошло закрытие летнего сезона. Однако, дирекция по паркам культуры и отдыха уверяет, что впереди еще очень много других мероприятий и приглашает горожан полюбоваться фонтанами с подсветкой.

- С наступлением осени дни становятся короче, а воздух наполняется свежестью. Это отличное время, чтобы вырваться из четырёх стен и насладиться прогулками в парках нашего города. Прогулки в парке – это не только способ полюбоваться красотой окружающего мира, но и отличная возможность провести время с близкими или просто отдохнуть в тени деревьев. Не упустите возможность полюбоваться великолепными фонтанами, которые становятся особенно живописными в этот сезон, - комментируют в Дирекции по паркам культуры и отдыха города.

Фото: Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ

 

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