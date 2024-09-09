Культура 09.09.2024 в 13:26

Баянист из Бурятии станет участником «Души баяна»

Фестиваль под таким названием пройдет в Хабаровске
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Текст: Елена Кокорина
Баянист из Бурятии станет участником «Души баяна»

Баянист из Заиграевского района Бурятии Андрей Казанков выступит на Всероссийском фестивале «Душа баяна». Музыкальное мероприятие пройдет в Хабаровке и стартует в ближайшие дни.

Второй Всероссийский фестиваль «Душа баяна» пройдет 10-11 сентября и соберет талантливых исполнителей со всей страны. Специалист по фольклору из новобрянского культурно-досугового центра «Зенит» Андрей Казанков исполнит на нем авторскую песню, сообщили в группе «Заиграево. Вперед».

- Андрей исполнит свою песню «Забытое слово», которая обещает стать ярким моментом фестиваля. Его выступление – это не просто демонстрация мастерства, но и вклад в сохранение культурного наследия. Желаем Андрею удачи, - отметили в Управлении культуры АМО «Заиграевский район».

Фото: скриншот видео Управления культуры Заиграевского района

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