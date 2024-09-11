В Этнографическом музее пройдет Фестиваль традиционных игр народов Бурятии

14 сентября в Этнографическом музее народов Забайкалья состоится Фестиваль традиционных игр народов Бурятии (возрастное ограничение 0+). Это уникальная возможность познакомиться с традиционными играми, историей и обычаями народов Забайкалья.

Начало фестиваля в 10.00. Торжественное открытие в 12.00.

Гостей праздника ждут увлекательные традиционные игры, такие как метание гири, городки, русская лапта, игра в кости «шагай наадан», стрельба из национального лука, разбивание хребтовой кости и многое другое.

Также гости праздника примут участие в интерактивных мастер-классах, увидят выступления фольклорных коллективов, посетят ярмарку изделий народных мастеров.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один