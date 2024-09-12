В Улан-Удэ впервые состоится конкурс красоты для мужчин

Ко Дню добра и уважения в Улан-Удэ решено провести конкурс красоты среди мужчин. Кастинг на Первый Открытый городской конкурс «Король серебряного возраста 55+» состоится 17 сентября в 15 часов в парке «Юбилейный».

- К участию приглашаются активные и уверенные в себе мужчины, готовые блеснуть талантами. Чтобы достойно представить себя на главной сцене парка, конкурсанты получат уроки дефиле, хореографии, поработают с фотографами и видеографами, - рассказали в мэрии города.

Все участники конкурса получат ленты, кубки и медали ручной работы, а также другие достойные призы.

Отправить заявку необходимо до 16 сентября 2024 года по тел. 8-908-592-30-07. Финал конкурса состоится 28 сентября в парке «Юбилейный».

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site