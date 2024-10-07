Культура 07.10.2024 в 14:14

Улан-Удэ, Бурдрам и хруст французских булок...

Зрителям покажут спектакль о французской пекарне и ее 150-летнем секрете теста
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ, Бурдрам и хруст французских булок...
На сцене Буряад театра выступит московский Театр Вкуса под руководством Юрия Макеева. Спектакль пройдет на малой сцене. По первому образованию он повар-кондитер. Поэтому изначально его театр создавался, как некий гастрономический, кулинарный театр. Позднее он изменился и стал ближе к классическому. Сейчас постановки Театра Вкуса создаются на стыке разных форм - драматического и музыкального искусства, предметного театра и др. Театр говорит о таких вечных темах как семья, традиции, память поколений.

В Улан-Удэ 11-12 октября Театр Вкуса покажет спектакль «Семейная пекарня» (6+) о традициях, передающихся поколениями. Зрители узнают основной секрет теста старинной французской пекарни, которому очень много лет, поговорят о сокровенном, даже почувствуют запах только что испеченного хлеба. Это хороший семейный спектакль, который будет интересно посмотреть всем.

Это своего рода моноспектакль. Юрий Макеев выступает один - он автор идеи и рассказчик истории. Там есть живое взаимодействие с теми, кто пришел на спектакль. Это очень камерная история. Но также будет музыкант! На основе творчества этого театра в Буряад театре подумывают создать что-то подобное, но с бурятской спецификой.

Сейчас Буряад театр начал 93-й сезон. Он порадует жителей республики шестью премьерами. Самая необычная - стендап-постановка «Соло Чимита Дондокова» (12+) 17 октября. Это новое направление для театра - разговор артиста со зрителями о серьезном, но с долей самоиронии и юмора. Музыкальные номера исполняются вживую, перемежаясь с мыслями, рассуждениями. Режиссер - Олег Юмов.

Будет спектакль, в ходе которого шесть артистов театра (Лариса Егорова, Чингис Гуруев, Марта Зоригтуева и др.) поделятся историями из своих биографий. Впервые поставят спектакль по произведениям Раисы Белоглазовой - историю улан-удэнской девочки с ее переживаниями. Действие спектакля происходит в Улан-Удэ. Представят зрителям постановку по одному из произведений Чингиза Айтматова и другие спектакли.

Отметим, что в декабре юные зрители смогут увидеть спектакль «Бременские музыканты» (0+). Постановка будет на русском языке.

«Долго велись переговоры с автором текста, с автором музыки и так далее. И предстоит классная премьера. У нас фактически вся труппа очень хорошо поет», - говорят в Буряад театре.

Режиссером выступает Туяна Догданова, много лет проработавшая в Бурятском цирке. В бурятских «Бременских музыкантах» ожидается использование ярких элементов циркового шоу. Кое-что заимствовано в стиле К-рор. Приключения Трубадура и его друзей - это легендарная сказка, на которую лучше идти семьей.

«Столь большое количество премьер от Буряад театра поражает и не может не радовать зрителя. Причем, премьеры весьма разнообразные. Думаю, каждый кто любит театр, найдет среди премьер что-то интересное для себя», - говорит министр культуры республики Соелма Дагаева.

Кстати, тем, у кого есть молодежная «Пушкинская карта», сообщаем, что «Бременские музыканты» доступны по ней. Главное покупать билеты, пока не кончились.

Фото: «Номер один»
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