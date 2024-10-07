Культура 07.10.2024 в 16:14

Заброшенный дом в районе Бурятии превратили в музей СССР

Его торжественное открытие прошло в Заиграево
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Текст: Елена Кокорина
Заброшенный дом в районе Бурятии превратили в музей СССР

В минувшую субботу – 5 октября, в Заиграево состоялось торжественное открытие музея СССР. Идея собрать предметы эпохи Советского союза в одном месте пришла в голову председателю местного ТОС «Сибирячок» Елене Очировой еще пять лет назад, но осуществилась лишь в этом году.

Как рассказали в районной газете «Вперед», музей обосновали в заброшенном доме на улице Карьерная.

В заброшенном доме давно н было хозяев. Инициативная председатель ТОСа без дела сидеть не стала. Для облагораживания территории она привлекла школьников и местных жителей.

- Увидела заброшенную территорию и решила ее благоустроить. На это ушло примерно три месяца. Помогали в этом простые жители поселка Заиграево. Они легко откликнулись на просьбу помочь. В итоге получилась двухкомнатная квартира и в каждой из них что-то очень интересное. Тут много вещей советского периода, принадлежавших нашим папам, мамам, которые безусловно будут интересны нашей молодежи. Приходите посмотреть, мы расскажем вам очень много интересного, - комментирует основатель музея Елена Очирова.

В музее представлена обширная коллекция вещей из эпохи СССР: различные фигурки, документы, старые газеты, картины, самовар, глобус, старинная радиола и еще многое другое. Все это можно будет теперь не только посмотреть, но и потрогать, - пишут в группе «Вперед» Заиграево.

Посетить музей можно, предварительно сделав заявку по номеру телефона: 8-950-382-41-73.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео «Заграево. Вперед».

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